AVATARES VARIOS DEL DÍA A DÍA

La Trama Koldo, están salpicando cada vez más al ministro y expresidente de Canarias Sr Torres. Ya sabemos que las mentiras tienen las patitas muy cortas y que la verdad siempre se termina imponiendo. Ya conocen cómo me he plantado toda mi vida contra esa tan asquerosa y lesiva corrupción, sobre la que no he parado de escribir y de publicar en algunos Medios de Comunicación, durante tantos años de mi vida, y que voy a seguir haciendo mientras tenga fuerzas y pueda.

Igual que sigo haciendo sin parar contra las Injusticias en los últimos tiempos, a pesar de que a mí alrededor hay muchos compañeros agazapados, que tiran piedras y esconden la mano, y que no van a lograr, de ninguna manera, que yo desista en mi actitud denunciatoria. Alguno de ellos ha llegado a decir que de esta forma, voy a terminar perdiendo el prestigio que ellos dicen que tengo. Y esto ¡a mi edad y tras más de 40 años de lucha!, me da risa y me importa una mierda, yo si tengo verdades que decir las digo, y más si se trata de defender a nuestra gente.

Cuando con la verdad en las manos se lucha, al máximo y contra los políticos en general que lo vienen haciendo mal, el miedo no puede ni debe estar presente, ahora sí, actuando también con justicia por nuestra parte, contra TODOS los políticos, ¡sean del Partido que sean! "El que la haga que la pague", sea de derechas o de izquierdas, y esto no nos debe frenar a la hora de luchar contra ellos, pues los injustos de esta manera seríamos nosotros. Y nuestros legítimos ideales políticos, tampoco deberían de mediatizarnos, si eres activista social no debes luchar o dejar de hacerlo, según el "color político" que tengas enfrente, ¡de ninguna manera! Es lo que yo pienso y siempre hago.

Mucho me ha jodido a mí, como a todos nosotros, el ¡tan rechazable! cambio de actitud del presidente Fernando Clavijo respecto al Sáhara Occidental. Mucha vergüenza ante una situación que nunca pensé que se haría realidad, y ahora lo hace por lo que lo hace y descansando en que es la postura del Gobierno de España que hay que asumir. Hace poco más de dos años y medio que rechazó públicamente el cambio de postura de Pedro Sánchez, y se aferró a la decisión nacionalista de siempre, un apoyo sin fisuras al Sáhara. Ahora, bajo mi punto de vista, sus miedos a que la inmigración nos desborde han podido con él, y esto, y sigo dando mi opinión, para mi tiene un nombre. Un nombre que también es aplicable a, prácticamente, todos los partidos políticos de Tenerife, por todas esas situaciones tan injustas que están tolerando que se hagan realidad, a las que también haré referencias a continuación. Se me quedaba en el tintero la palabra, cobardía.

Llevo un par de años de una lucha incesante, para tratar, junto a un grupo de amigos, de recuperar lo más posible la Sanidad Pública en Tenerife, bastante dejada de la mano por no sé qué. Y no voy a volver a entrar en este artículo con el mismo discurso tan repetitivo que sostengo desde el primer momento, aunque se corresponda con verdades como puños. Si acaso, aludir a algunas palabras que van a huevo aplicarles, tal cómo injusticias, desigualdades, carencias, silencios, pasotismos, sumisiones, cobardias políticas, etc. Sí decirles, que me animé a entrar en esta tan complicadísima lucha, tras hablar con algunos profesionales del gremio, y a raíz de muchas quejas ciudadanas que seguí y que pude constatar, hasta en la propia Web del Gobierno de Canarias, cómo las infraestructuras sanitarias previstas o las listas de espera por Hospitales en Canarias. Y gobernaba entonces el Pacto de las Flores, que llegó transmitiendo, según les entendí yo, una igualdad en Canarias, que no se vio por ningún lado en la Sanidad Pública, sino todo lo contrario. Esto yo no lo podía admitir de los políticos a los que había votado, y no era la primera vez que nos sucedía en otras grandes luchas de la ciudadanía.

Sucedieron muchas cosas durante ese Pacto de las Flores, y para Tenerife muy mal, rematadamente mal, esa igualdad brillaba por su ausencia. A partir de aquí empecé a notar unos silencios que para nada entendía. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en Canarias?, ¿qué es lo que pretenden?, me repetía una y otra vez. Y no he parado, no sólo de escribir artículos de opinión, sino también de hacer y remitir escritos oficiales de denuncia a los gobiernos de España, y al de Canarias por tener las competencias en Sanidad ya trasferidas. Y ahora también, con el Gobierno de Canarias de CC/PP y da la sensación de que están todos a una, continuando igual derrotero, lo que no termina de entenderse.

Las cosas marchan prácticamente igual, algunas mejoras en el Hospital del Norte, que se corresponden con varias de las reivindicaciones por escrito, presentadas en la Reunión que sostuvimos en enero pasado con la Consejería de Sanidad. Y poca cosa más, que sepamos, más allá de unas mejoras en las listas de espera, mayormente como consecuencia de muchas desviaciones a la Sanidad Privada, por lo que Tenerife sigue con su escasez de Centros de Salud, y sus Hospitales que no levantan cabeza. El del Norte, que aún no posee los mimbres para catalogarse como tal, y el del Sur, que sigue sin que aún se le meta la marcha que necesita, para poder atender con normalidad a la altísima población que de él depende. Y los de referencia, igual de mal, y con unas expectativas de futuro muy poco halagüeñas. El HUC ¡ya sabemos todos!, con más de 53 años a sus espalda y no puede dar la talla, se habla de muy viejo y también de bastante obsoleto. Y su día a día es muy complicado, necesita una reforma integral que no les llega. Y quiero llamar la atención, de que NO existe ni un solo proyecto importante conocido, de Inversión en la Isla de Tenerife para su Sanidad Pública, a pesar del enorme y tan descomunal crecimiento poblacional, ni ante la evidencia de la gran antigüedad de sus Infraestructuras Sanitarias.

El HUNSC – el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, que familiarmente llamamos Residencia Sanitaria, con casi 60 años a sus espaldas y que parcialmente ha sido remozado en un par de etapas, decenas de años atrás. Por muchas flores que el Gobierno le eche, pues la realidad es la que es, y NO tiene el futuro que la Isla de Tenerife y su Provincia necesitan, pues "NO puede crecer, ya que está encorsetado", no tiene terrenos anexos por donde hacerlo. Y un Hospital que no puede crecer para conseguir acoger a todas las especialidades, instalaciones y servicios que deba incorporar, pues no tiene ningún futuro, y esto lo conocen perfectamente todos los gobernantes, y NO han hecho nada para darle solución a la situación. Y ello sólo se conseguirá si se saca de la Ciudad, en la que cada día está más constreñido. Soluciones las hay, pero, ¿y existe valentía política para hacerlo? Y aquí es donde todo se va al traste, pues tienen que contar los votos que perderían si tienen esa valentía, aunque la decisión sea justa y necesaria. Y existe propuesta al efecto, y ya se ha estudiado en 2001 y 2011, y así lo ha reiterado el Sindicato Médico de Canarias CESM, en palabras de su Secretario Levy Cabrera, e incluso especificando el lugar, muy bien situado y muy bien comunicado con el Sur y Norte de la Isla, y fuera de la Ciudad, Hoya Fría. Sólo les pedimos valentía política, pues Tenerife y su Provincia tienen necesidad perentoria de que se haga realidad en el menor tiempo posible. El futuro incierto y oscuro que tiene la Isla más poblada y que más crece en términos absolutos de Canarias, así lo requiere. No hacerlo, es un indicativo de que NO se está por las necesidades más trascendentes de Canarias. Y no se olviden, señores Gobernantes de Canarias, que estamos hablando, nada más y nada menos, que del pilar básico más importante del Estado del bienestar, la Sanidad Pública, que es de todos. Así, La Candelaria actual pasaría a ser una Residencia Sociosanitaria, que tantísima falta le hace a Tenerife, tal y cómo se hizo en su momento con El Pino, en Gran Canaria, y se construyó el Hospital Doctor Negrin.

Y para acabar, quiero meter el dedo en otra llaga más, aunque no sea popular el que lo haga para algunos. Y eso, que es un claro ejemplo del ¡mal hacer! de los Gobernantes de Canarias. En este caso le vuelve a tocar a Ángel Víctor Torres, anterior presidente del ejecutivo canario, y no es porque yo tenga nada contra él, sólo lo que he venido narrando en este escrito. Y no digo ni una sola mentira, son hechos concretos que se fundamentan sobre noticias verídicas, de prensa o de la web del propio Gobierno de Canarias. Estoy hablando de hechos y de datos varios, que pueden, si así lo desean, ampliar en publicaciones mías en diversos Medios de Comunicación recientemente. Hablo otra vez y en este momento, de la Sede Canaria para el Mundial 2030, y de cómo y porqué se escogió solamente a Gran Canaria y no se compartió, como tendría que haberse hecho. Un evento único, que muy difícilmente se volverá a repetir aquí, que de una forma increíble y nada aceptable, margina a más de un millón de Canarios, porque así lo han decidido entre el Sr Torres y el Sr Rubiales, por cierto ambos nacidos en Gran Canaria. Es para preocuparse, y muchísimo por ello, y si hubiera sido a la inversa, igual. Y no lo digo porque el uno y el otro estén lidiando actualmente con unas situaciones complicadas en sus vidas, sino por todo, y porque, cómo ya he dicho, parece que han barrido para casa. Y esto, si bien en el inhabilitado por la FIFA, Luís Rubiales, da la impresión que se podría ajustar a ello, entiendo que en el caso de Ángel Víctor Torres, como presidente del Gobierno de Canarias que era, y aunque haya nacido también en Gran Canaria, no se hubiera dejado embaucar en un trapicheo como éste, porque su misión principal como mandatario tenía que ser cohesionar las Islas, unir y no separar. Y con seguridad, él tenía la "última palabra", y debía haber invitado al presidente de la Isla de Tenerife saliente, Pedro Martín, el que nunca decía nada, a sumarse a esa propuesta, aunque hubiese sido parida por el propio Cabildo de Gran Canaria, y negada al de Tenerife, que ya sabemos como funcionan las cosas por estas Islas diseminadas. De cualquier manera, decirles que aún sigo teniendo fe en que la FIFA rectifique y mantenga a Canarias cómo sede, que es lo que se acordó y se vendió, si bien compartida entre ambas Capitales de la Comunidad, la SEDE CANARIA COMPARTIDA.

Y me quedo en paz al decirlo, porque estoy completamente seguro de que cualquier Canario, sea de la Isla que sea, que reflexione sobre todo esto, llegaría a la conclusión de que es lo justo y lo que corresponde hacer. Y termino dejando otra vez muy claro, que yo NO estoy luchando contra mis hermanos grancanarios, ni mucho menos. Lucho contra los políticos y los gobernantes que actúan de forma tan mezquina, y que NO utilizan la igualdad como debe y tiene que ser. Ellos son los que terminan maleando a la gente y abriendo heridas que no se justifican, con sus tan desiguales formas de actuar.

Cándido Quintana

Portavoz del Grupo de Luchas Sociales por Tenerife