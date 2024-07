¡Nos han perdido el miedo!

Se me hace muy difícil comenzar este escrito, porque las materias que voy a tratar son escabrosas y tocan la sensibilidad de bastante gente en Canarias, y en Tenerife también. Antes de proseguir, pido por anticipado perdón a quienes se sientan ofendidos, sobre todo a los ciudadanos canarios de la Isla que sean, lo hago siempre ya que mis Luchas no van contra ellos, sino contra los verdaderos culpables de que todo esto esté sucediendo. Y en este capítulo sí que incluyo a unos políticos que prácticamente han perdido la vergüenza y el miedo, y el debido respeto al Pueblo que les eligió, nombrándoles representantes. Y ello conllevaba la defensa de sus derechos y de su bienestar, algo que no se está haciendo efectivo. Nunca pensé que en democracia estas situaciones tuvieran cabida pero, ¡que equivocado estaba!

Llevo ya un par de años luchando por mejorar la Sanidad Pública en Tenerife, rodeándome de amigos que están en la misma sintonía, y en otras luchas de las muchas que tenemos abiertas aquí. Por supuesto, participamos de forma activa en la Manifestación del 20 de abril, 'Canarias tiene un límite', que fue un éxito en toda regla, de forma muy especial en Tenerife con más de cien mil asistentes, a pesar de las piedras que puso en el camino algún Ayuntamiento, como el de Santa Cruz de Tenerife que no prohibió aparcar en calles vitales del recorrido, para facilitar a los ciudadanos manifestarse con mayor comodidad. Tampoco requirió, como tendría que haber hecho, el doble Tranvía y reforzar su frecuencia, y de guaguas igual, como sí hacen en Carnavales, por ejemplo, ya que se conocía con antelación que la acción iba a ser masivamente participada. Mucha gente quedó tirada en carreteras y calles por estos motivos, y esto es una pena, pues es un derecho de la ciudadanía y un orgullo para la Isla, con gente muy implicada.

Ahora parece que tratan de restar importancia a esta impresionante gran protesta en Tenerife, cuando en cualquier otra Ciudad hubiera metido miedo en el cuerpo a más de un gobernante. Y aquí empiezo a decir, porque debo hacerlo, que a este Gobierno de Canarias le hubieran temblado las piernas y preocupado muchísimo, si, p. ej., hubiese sido en Gran Canaria. La posibilidad de repetir mandato se les hubiera esfumado. Y así lo dije en el momento álgido de la lucha por mejorar la Sanidad Pública en Tenerife, Coalición Canaria NO va a echar un cabo, porque están en campaña allí ahora para hacerse con la Presidencia del Gobierno Canario, y no es compatible con nuestras exigencias para Tenerife, como finalmente sucedió. El voto de Tenerife ellos ya lo daban por seguro, como también sucedió. O sea, compañeros, que cada vez tenemos menor peso específico y esto es muy preocupante, pues nos afecta muy negativamente en todo, y ello a pesar de ser la Isla más poblada del Archipiélago, lo que no es nada comprensible.

Retornando a la Sanidad Pública, pues estamos en el mismo caso y los mismos parámetros. Para que las Inversiones Públicas se hagan realidad, el efecto poblacional es decisivo y es el que tira de ellas, o debería de tirar de ellas, pero no está siendo así. La máxima de a una mayor población mayores necesidades de inversión es de cajón, pero en Canarias tampoco se viene cumpliendo, y no sólo en Sanidad Pública, y esto es "muy grave". Los culpables no hay que buscarlos en otro sitio, y es que son los mismos. Los gobernantes en primer lugar, por no ser justos ni actuar con equidad o igualdad, cómo prefieran. Y esto para mí es un símil a falta de honestidad, y no exagero, pues son muy graves las consecuencias, no en vano estamos hablando de Salud y de la Vida. Y digo gobernantes, que son los que toman las decisiones sobre las inversiones públicas, y me centro en Canarias, porque las Competencias de Sanidad ya están trasferidas a la Comunidad Autónoma, esto me contestó el Gabinete del Presidente cuando elevé mi protesta al Gobierno de España.

Claro, no sería justo si centro las culpas solamente en el Gobierno de Canarias. Mucha gente diría si se acepta como buena cualquier decisión del ejecutivo regional en temas delicados e importantes cómo es la Sanidad Pública, y yo opino de forma tajante que no se pueden aceptar decisiones que vulneren la igualdad debida y la máxima poblacional. Y para esto cada Isla tiene su presidente, que es el presidente del Cabildo, que tiene múltiples canales para que, lo que es injusto no prospere y la democracia está aquí para algo. Y por supuesto, todos los partidos que inciden en decisiones que no se ajustan a derecho, también son responsables por manipular o por callar en beneficio de quien sea. Y en Canarias casi siempre ha habido necesidad de pactos para sacar un gobierno adelante, cómo es el caso de ésta y anterior Legislatura, en las que opino que Tenerife no ha sido justamente tratada. Y estoy cada vez mucho más convencido, de lo dañino que está siendo para Tenerife la disciplina de los partidos, de los silencios de políticos que antes sí decían algo y ahora no se les oye, ni siquiera ante decisiones que son simples agresiones a la Isla, o algo similar. Y si son sobre la Sanidad Pública, sin duda el pilar más importante del Estado del bienestar, para mí son, ni más ni menos, canalladas en toda regla dignas de contestación pública, y más si se les ha elegido y se les paga.

Y haciendo un recorrido por las Infraestructuras Sanitarias, sólo se pueden calificar de muy poco adecuadas, antiguas, obsoletas, y claramente insuficientes para el futuro tan masificado que se nos está viniendo encima en Tenerife. Y lo más grave y peligroso de todo ello es que tampoco se vislumbra ningún nuevo Hospital, ni ninguna obra de envergadura para renovar lo que haga falta. No hay valentía política, nadie quiere dar un paso adelante, y los ciudadanos sufren de lo lindo un día a día intragable. El Hospital del Norte, una osadía llamarle hospital, pues no es sino un simple "chiringuito", y muchos de sus usuarios de la Zona, a por un muy antiguo HUC, con listas de espera récords nacionales y a colapsar aún más la ya intragable Autopista del Norte, ¡pobre gente! El Hospital del Sur parece que por fin está avanzando, pero a paso de tortuga y tras más de 30 años de historias para no dormir, cómo suelo decir, a base de promesas electorales, que nuestra gente de bien se ha venido creyendo a pies juntillas, ¡qué poca vergüenza! El Hospital Universitario con casi 53 años, pues ya conocen su día a día, no puede levantar cabeza por su antigüedad y obsolescencia, y yo lo último que sabía es que por lo visto pretendían "anexarle" un Materno Infantil, y es inexplicable porque Tenerife está también a la cabeza en nacimientos y sería lo conveniente un Materno Infantil nuevo e independiente, como han decidido para Gran Canaria con menor natalidad. Y termino con el Hospital de La Candelaria, que se inauguró en 1966, casi 60 años, y fue remozado parcialmente hace más de 20 años, cuando lo que tendrían que haber hecho, cómo sí hicieron en Gran Canaria con el Ntra. Sra. del Pino y el Dr. Negrín, era construir "un nuevo Hospital" con terrenos extensos por donde crecer en las medidas de todas sus necesidades, que hoy fuera la joya de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Preparado para poder celebrar en él, cualquier Evento Sanitario de cualquier nivel, tal y cómo viene haciendo el Hospital Doctor Negrin. Los médicos han recomendado por situación y su fácil comunicación, los extensos terrenos en Hoya Fría. Además de todo esto, tenemos muy grandes carencias en Centros de Salud y en Centros Sociosanitarios, por lo que el Hospital de La Candelaria podría ser reconvertido, y aún así no cubriríamos nuestros déficits.

De esto último se habla desde el año 2001, pero cuando le toca a la Isla de Tenerife, amigos, todo se termina desvaneciendo, entre las "manos negras", que yo suelo decir, y el 'trágalo y cállate' de los políticos de aquí. Una completa vergüenza que nos está pasando, muy graves facturas en salud. Por si tienen dudas, transcribo lo que se ha publicado hace pocos días en un prestigioso Medio Canario. El secretario del Sindicato Médico de Canarias, Levy Cabrera, afirmó en una entrevista para COPE que la construcción de un nuevo hospital en Tenerife no es una idea descabellada. Según Cabrera, este proyecto se ha considerado en varias ocasiones desde 2001 y hay un espacio adecuado para ello en Hoya Fría, entre los barracones y Añaza. "No es un invento excéntrico, se puede hacer un Hospital Universitario en Hoya Fría fabuloso", comentó. Este nuevo complejo permitiría transformar la Candelaria en una residencia sociosanitaria, similar a lo que se hizo con el Pino en Gran Canaria.

Para que veamos las diferencias de cómo se enfrentan a un futuro con superpoblación las dos Islas capitalinas, y ya descritas las de Tenerife, colapsadas desde hace años y que no dan abasto, y tal y como ya dije sin proyecto alguno de peso a la vista, vean la Isla de Gran Canaria, sin extenderme. El Hospital Negrín es de otro nivel y siempre lo tienen al día, con las especialidades e inversiones que necesite y listo para lo que sea. El Insular, con una ampliación de envergadura en los terrenos del antiguo CULP, un nuevo edificio y más de 50 millones de inversión. El Materno Infantil de G. Canaria, por cierto hoy ya de Canarias, a plena máquina, nueva Torre y una inversión de 41 millones de euros. Y el Juan Carlos I, que era militar, con nueva Torre también. Por otro lado, y dependiente de la ULPGC, en 2023 el primer Hospital Virtual de Canarias. ¿Ven ustedes alguna diferencia entre las dos Islas que comparten capitalidad? Y repito, no trato de criticar al Pueblo, sí a todos los Gobernantes que están propiciando estos desequilibrios tan grandes y graves en Canarias.

Y un último añadido porque, si no lo hago, dejaría al margen a otros muchos gobernantes de Tenerife que bastante culpa tienen, ya que omiten su deber de reclamar para que las Ciudades que gobiernan reciban los adecuados Servicios Sanitarios que no les llegan. Y me estoy refiriendo a las Localidades donde se ubican estos tan viejos y/o precarios Hospitales, a saber Sta. Cruz de Tenerife y La Laguna, con una población conjunta que supera los 370000 habitantes, y casi medio millón las Localidades que forman el Área Metropolitana que utilizan mayormente esos tan antiguos Hospitales, el HUC y La Candelaria. Y lógicamente, Arona e Icod de los Vinos, con el del Sur y el del Norte de Tenerife. Todos sus Alcaldes, tienen mucho que ver con las grandes carencias que sufren, porque dice el refrán que "el que calla otorga" y nunca mejor definido. El no tirar piedras contra su propio tejado, hablando en el terreno político, viene a ser lo mismo que callar por disciplina del partido de turno, ya sea PSOE y otros antes, y CC/PP ahora en el Gobierno Autonómico. Y más de lo mismo sucede en el Cabildo de Tenerife y en los Ayuntamientos, y esto, queridos amigos, son claros motivos de los 'porqués' estamos 'puteados' con la Sanidad Pública que nos han endosado de forma tan miserable.

Y para complementar lo anterior, ahora no me queda otro remedio que hablar de las poblaciones de las Localidades relacionadas, ya que nada de esto se entendería sin estos datos con la finalidad de aclarar las cifras y las inversiones que podrían haber provocado los "tan injustos desequilibrios". Que Las Palmas de Gran Canaria tiene 378000 habitantes, y Telde, por si pretenden sacarlo para justificar lo injustificable, una población de 102000 personas. O sea, entre las dos Ciudades 480000 habitantes, más o menos la misma población del Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife–La Laguna. ¿Qué tal lo ven, señores gobernantes?

¿Creen ustedes que es justo todo lo que vienen haciendo respecto a la Sanidad Pública y otros...? No tendrán la conciencia tranquila, y espero que terminen rectificando más pronto que tarde, es lo justo. Y no se olviden de que en Tenerife hay 100000 habitantes más que en Gran Canaria, y que ha crecido en términos absolutos a razón de un tres por uno en el último año. Yo, y muchísima gente más de por aquí, esperamos que recapaciten de una vez, igual que hicimos con Ángel Víctor Torres y su gobierno del Pacto de las Flores en varias ocasiones, sin respuesta. Lo hago público también, a la vez que se lo remito por su canal oficial, ¡no nos defrauden, por favor!

Y ahora sí termino cambiando de tercio, porque es otra actuación que deja mucho que desear y que sigue requintando desequilibrios entre ambas Islas capitalinas, por obra y gracia, supongo, que de las mismas manos negras que no ven otra cosa que no sean injusticias, y yo creo que ¡YA ESTÁ BIEN! Y sí debo decir, que cuando se está en la gestión de las Autonomías hay que ser muy cuidadosos con la distribución de las Inversiones Públicas, por los desequilibrios que generan a las Provincias más perjudicadas. Y esto, si bien en las Comunidades formadas por varias Provincias no es tan grave, es muy perjudicial en las de muy pocas. En las de dos, como la de Canarias, el efecto negativo en la Provincia peor dotada es brutal, y así le viene sucediendo a Tenerife sin que ningún gobernante haga nada para atajarlo. Y así año tras año estamos como estamos.

Y una más en camino y volvemos a tropezar con la misma piedra, y detrás los mismos responsables. Aún se está a tiempo de reparar el daño que se le pretende causar a Tenerife y a su Provincia, y se les ve el plumero con las Inversiones millonarias que conlleva. Mundial de 2030 y Gran Canaria será una de sus sedes, única en Canarias, y digo, ¡qué positivo hubiera sido para el Archipiélago poner como sede Canarias, y como Estadios los de Tenerife y Gran Canaria o al revés, si quieren orden alfabético! ¡Qué bien les vendrían a todas las Islas Canarias estas cuantiosas inversiones y cómo acercaríamos el Mundial 2030 a otro millón más de Canarios, que pretenden dejar en fuera de juego! Muy insolidaria la decisión, pero vean que esto lo han arreglado en otros lugares de España que echan chispas, por si acaso, en Madrid, en Barcelona o en el País Vasco. Si esto lo basan en que el Heliodoro tiene menor capacidad que el de G. Canaria, quedan casi 6 años por delante, tiempo de sobra para acometer lo que haga falta, cómo también van a hacer allí. No valen argumentos para desinflar nuestras ilusiones, ni creer en planteamientos que se puedan sacar de la manga, cómo que no se propuso desde la Isla o que la Comunidad Autónoma no consideró oportuno presentar la sede compartida, que era lo más aconsejable y lo mejor para todos los Canarios. Y debemos analizar la situación lo antes posible, y ver cómo se ha gestado todo esto, ya que no dudaría que detrás exista alguna maniobra política, no sé a que nivel, ni de que color, pero de verdad sería "muy grave".

Y siguiendo su oscuro hilo, ahora tengo que añadir otro argumento muy importante, que disipa por sí sólo, cualquier intento que pueda menoscabar la relevante Historia del Club Deportivo Tenerife, con más de 100 años a sus espaldas, se fundó el 08 de agosto de 1922, y la normal rivalidad regional que toda la vida ha existido entre los dos equipos Canarios, o sea, con la Unión Deportiva Las Palmas, que se fundó el 22 de agosto de 1949, un cuarto de siglo menos. Y es que sí esto prospera así, como lo tienen planificado, constituida nuestra Comunidad Autónoma de Canarias por sólo dos Provincias, el daño que se le infringiría a la Provincia de Sta. Cruz de Tenerife y al Club Deportivo Tenerife sería brutal e irrecuperable, tanto en el Terreno Económico cómo en el debido Prestigio de toda la Vida. No procede esta maquinación y debemos conseguir abortarla, o que finalmente se considere una "sede compartida entre ambas Cocapitales de Canarias".

Cándido Quintana