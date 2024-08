A Doña Rosa Dávila Mamely

Prólogo al siguiente escrito que entregué hace casi dos semanas a la Presidenta de Tenerife, Doña Rosa Dávila Mamely, a través del Registro del Cabildo de Tenerife. Me gustaría que leyera también la denuncia pública que le adjunté, bajo el título, "Nos han perdido el miedo". De verdad, si usted ama a su Isla de Tenerife, a quien tiene la ineludible y gran obligación de defender "al máximo", y para ello ha sido elegida por los tinerfeños, dé todos los pasos que tenga que dar para frenar tantas injusticias que se vienen fraguando, una tras otra, socavando una igualdad que muchos políticos en Canarias no desean que se haga realidad, y a la vista está. Pare usted, y puede conseguirlo si de verdad lo desea y lucha por ello, todo este enorme desequilibrio que no procede, ni es justo, y usted lo sabe, Señora Presidenta.

Y cierro este prólogo, felicitando efusivamente, a Don Ángel Víctor Torres, por la enorme labor que continúa haciendo para su Isla, tras su ya exitoso mandato en la Legislatura anterior. Me cayeron hasta lágrimas de ver lo contento que estaba hoy en Televisión, por la designación de su Capital para el Mundial del prox 2030, aunque personalmente yo crea que sólo cabía la designación de Canarias cómo sede compartida, si es que queremos UNIR a nuestro Pueblo Canario, digan lo que digan. Y no me puedo olvidar de otro político de Gran Canaria que estaba muy feliz también, no paró de hacerlo patente una y otra vez, uniendo a las Islas... Cómo tiene que hacer su Presidente, del que no puedo olvidar jamás los ánimos que me trasladó en la época de la Lucha feroz en Tenerife contra el Puerto de Granadilla, aunque ahora en la distancia dude de su motivo real. Me estoy refiriendo a Don Antonio Morales. De esta forma no se une a Canarias, marginando a más de un millón de Canarios, sino todo lo contrario. ¿Llegará el día en el que nuestros políticos representantes "quieran y puedan" decir algo? > "This is the question."

Cándido Quintana (19julio2024)

Santa Cruz de Tenerife, 8 de julio de 2024

Sra. Doña Rosa Dávila Mamely

Presidenta del Cabildo Insular de Tenerife

Plaza de España

38003 Santa Cruz de Tenerife

As: "Muchísimas carencias de la Sanidad Pública en Tenerife".

Respetada, señora. Seguramente usted ya me conoce, mi nombre es Cándido Quintana, soy el portavoz del Grupo de Luchas Sociales por Tenerife. Llevamos unos dos años Luchando por la mejora de la Sanidad Pública en la isla de Tenerife, qué en estos momentos se encuentra bastante tocada por el fuerte incremento poblacional y, en mi opinión, por escasez de inversiones públicas. Personalmente, he denunciado la situación de desamparo en todos los medios posibles, tanto a nivel autonómico, cómo insular y local con muchísima frecuencia, hasta recurriendo por ello al Presidente de España, quien me ha derivado hacia nuestra propia Comunidad Autónoma de Canarias, por estar transferidas ya las competencias en Sanidad. Y aunque sobre este grave asunto también he puesto como destinatario a la UE, aún no lo hemos hecho de forma oficial. Hemos decidido recurrir de nuevo al Presidente/a de Tenerife, dado el reciente cambio del Equipo de Gobierno, y adjuntarle un escrito que he utilizado como denuncia pública, que ya me viene siendo publicado en estos últimos días, "¡Nos han perdido el miedo!".

Para tenerle al día, decirle, aparte del "profundo descontento" que sufrimos con su antecesor, y que hice patente a todos los niveles, hemos hecho diversas acciones, como una Manifestación el 18N pasado, 'Por una Sanidad Pública amplia y de calidad', realizando la entrega de ese Documento en el mismo Registro de la Presidencia del Gobierno de Canarias, para el Presidente. Y una Concentración con el mismo lema, que llevamos a efecto el 12D en la zona exterior del Parlamento de Canarias, y allí una interesante conversación con la Consejera de Sanidad, la Sra. Esther Monzón Monzón, qué vino a nuestro encuentro por iniciativa propia. También lo registramos en el Parlamento, para la Mesa y los Grupos Parlamentarios.

Ese mismo día, concertamos con la Consejera una reunión para ver y analizar la situación, que se hizo efectiva el pasado 11 de enero de este presente año. Salimos bien y ciertamente satisfechos de todo lo allí tratado, e hice entrega a la Sra. Esther Monzón de expediente con los temas más flagrantes que reivindicamos, dejando muy claro la negativa y diferencial situación de la Sanidad Pública en Tenerife, con muchísimas carencias, tanto en atención primaria, hospitalaria y otras muchas cosas, como las Urgencias, los Especialistas o las Operaciones Quirúrgicas, con Listas de Espera inasumibles e inaceptables, en las que somos "medalla de oro" a nivel nacional, que no deseamos para nosotros, ni para nuestra Isla. Nosotros de forma interna, sí hicimos un acta a posteriori de dicha reunión. Es un tema muy complicado, ya que, es claro y más que evidente, que las Inversiones necesarias no han llegado como deberían a la Isla de Tenerife, la más poblada y con el mayor crecimiento poblacional en términos absolutos desde ya hace muchos años. algo que no se puede entender de ninguna manera. Y al efecto, el Cabildo de nuestra Isla, tendría que haberse opuesto a ello, antes y ahora, de forma inflexible y tajante, y no ha sido así, siendo el único motivo que se entiende como posible, esa disciplina de partido que no se puede, ni se debe, anteponer a necesidades tan acuciantes, y en capítulos muy importantes como es la Sanidad Pública, "el pilar más importante del Estado del bienestar".

Y así estamos como estamos, muy mal y con un futuro "muy gris oscuro" por delante, ya que aquí nuestra población pues continúa creciendo a igual o mayor ritmo, y nuestras Infraestructuras son las mismas desde hace muchísimos años, obsoletas, viejas, y no dan la talla, ni dan abasto, y lo mismo sucede con los Centros de Salud. Y todo esto ha venido siendo denunciado muchas veces, y ahí está el mismo Sindicato Médico, pero ni caso. ¿Y qué hacer ahora? Pues esto mismo le preguntamos nosotros, que "tampoco hemos parado de denunciar". La gente lo está pasando muy mal con esta Sanidad Pública y Vdes lo saben, aunque los políticos, ¡todos! no digan ni mu. Por favor, busquen soluciones urgentes, gracias. Si ustedes estiman la posibilidad de una reunión, les agradeceríamos tal oportunidad. Atentamente,

Cándido Quintana Arteaga

"Nos han perdido el miedo": https://sanborondon.info/2024/07/02/nos-han-perdido-el-miedo/