A DON PAULINO RIVERO, Ex Presidente de Canarias y Presidente del Club Deportivo Tenerife

Buenos días don Paulino. Desde hace ya tiempo, vengo esperando por una cita que le cursé por correo electrónico, pues necesito, como tinerfeño y también como aficionado y pequeño accionista del Club Deportivo Tenerife, hablar con usted sobre un tema INJUSTO Y NADA ACEPTABLE, que afectará gravemente a nuestro Club Deportivo Tenerife, que usted preside. Por este tema, como por otros "VITALES" para la Isla de Tenerife, estoy luchando desde hace tiempo a todos los niveles que entiendo posibles, inclusive llegando hasta la Unión Europea y la FIFA. Ya he recibido algún acuse de recibo a estas denuncias. Y no vale tergiversar la verdad, el único artífice de la situación es el Gobierno de Canarias, aunque aparezca cómo iniciativa del Cabildo de Gran Canaria, que tendría que haber abanderado la propuesta Sede de nombre "CANARIAS" y "COMPARTIDA" entre ambas Cocapitales de Canarias, y en los estadios de sus dos principales y rivales clubes. Quedan muchos años aún, seis nada menos, tiempo más que suficiente para todas las obras que sean necesarias, cómo también van a hacer en Gran Canaria.

Decirle que también, cómo soy jubilado y cómo usted seguro que conocerá, mi tiempo lo dedico al activismo social con especial sensibilidad en la conservación del Medio, contra la corrupción y contra las "injusticias" en general. Entre las que englobo las últimas en las que yo vengo luchando, cómo la Sanidad Pública en la Isla de Tenerife, con unos inaceptables graves silencios de todos los políticos elegidos en nuestra Isla, que merecen un castigo ejemplar. Más allá de los votos, porque, además de que la pagamos TODOS, con la salud "no se juega", y parece que es lo que realmente vienen haciendo, algo muy difícil de entender. La mala política y los vergonzosos o cobardes 'tan viles' silencios, ahondan las desigualdades y los desequilibrios en Canarias, y esto no es forma aceptable de cohesionar nuestras Islas, sino todo lo contrario.

Tengo que añadirle, que hemos creado, con el fin de Luchar por la tan dejada Sanidad Pública en Tenerife, el Grupo de Luchas Sociales por Tenerife, del que soy portavoz. Hemos realizado unas cuantas acciones, y que nos hemos reunido el pasado mes de enero con la Consejería de Sanidad, con presencia de la Consejera doña Esther Monzón. Qué hemos recibido un buen tratamiento y qué algunas reivindicaciones están caminando, pero el retraso que ha sufrido la Isla de Tenerife en estos últimos años es "tan grande", que a este ritmo es imposible que nuestra Isla pueda conseguir la Sanidad Pública que necesita, para dar adecuada cobertura al millón de habitantes que tiene y a los más de seis millones de visitantes que recibe, además de la inmigración directa o la desviada de otras Islas que no tienen capacidad de carga, cómo El Hierro. Y dígame señor ex presidente del Gobierno de Canarias, ¿no conoce usted los datos?, ¿cree usted posible el que los gobernantes que le han sucedido, puedan ser ajenos o no conocedores de lo que viene sucediendo? Yo, y mucha más gente, señor Paulino, no puedo verlo como algo casual, sino claramente premeditado. Y me remito, señor ex Presidente, a mis numerosos escritos sobre este 'dejar caer' el pilar básico más importante del Estado del bienestar, que protege la salud y la vida de los tinerfeños. Y no se olvide usted de que por Islas es Tenerife la que en términos absolutos mas está creciendo, casi 3 x 1 lo que Gran Canaria. Y esto tampoco les dice nada ¿?

Hay cosas tan sorprendentes, que creo que rayan el delito, que debo de comentarle antes de finalizar porque son de "Juzgado de Guardia". Y aquí los culpables se reparten entre los políticos, gobernantes y los Medios de comunicación. Si usted lo desea, le puedo enviar el escrito que le hice seguir al Presidente de España, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón al que me ha acusado recibo a pesar de habérselo reiterado, lo que sí me ha hecho a otros. Pienso que es un asunto grave, para el que no tiene respuesta alguna posible. Y detrás puede haber algo "muy preocupante" cómo el "sometimiento" de los Partidos Políticos, conclusión a la que he llegado tras hablar con algunos de ellos. Y esto me parece "gravísimo" si fuera así, y muy alejado de un "Estado de derecho".

Empiezo por recalcar que en las Islas Canarias hay dos Circunscripciones Electorales, la de Santa Cruz de Tenerife y la de Las Palmas. Pues bien, en las Elecciones Generales 23J de 2023, los Medios Públicos de Televisión, sea por su propia culpa o aleguen de que porque así se lo ordenaron los Partidos Políticos, ofrecieron 2 debates públicos, el primero en RTVC el de Candidatos de Canarias al Senado Español, 19 julio 2023, con seis aspirantes, TODOS de la Provincia de Las Palmas y sólo uno de ellos de Lanzarote, Manuel Fajardo, el resto de la Isla de Gran Canaria. El día 22 julio 2023, en TVE en Canarias, el otro debate, Candidatos de Canarias al Congreso, también con seis aspirantes, TODOS de Gran Canaria. Ni que decir de lo decepcionados que quedamos en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, ni siquiera llegar a conocer las propuestas de los Candidatos de nuestras Islas Occidentales. Y le pregunto, Don Paulino, ¿se puede llamar actuar con JUSTICIA a esto, en algo tan fundamental en unas elecciones generales? Sin más palabras Sr. Rivero, usted tiene mucha experiencia. Pues todo lo que ha venido sucediendo en Canarias, es más de lo mismo y esto hay que pararlo ¡YA!, tiene la gran oportunidad de hacerlo su Gobierno, aunque a algunos impresentables sólo les guste la democracia a su "manera y antojo", por el motivo que sea.

Y dejo para el final el motivo principal de este reivindicativo escrito, con el que vuelvo a reiterarle mi interés en ser recibido por usted, ya se lo anticipé, usted lo conoce de sobra. Es otra "grandísima canallada", con los políticos de siempre detrás, y el daño que se le pretende ocasionar a la Isla de Tenerife y al Club que usted preside, que es el "nuestro", ¡enorme! y tal vez de "por vida". Y usted también lo sabe, cómo lo saben todos los políticos y los gobernantes de Tenerife y de Canarias. ¿Qué procede que hagamos? Pues actuar muy rápidamente para conseguir que la Sede de Canarias sea "Compartida", que es lo único JUSTO que procede en un "Archipiélago", con "SÓLO DOS PROVINCIAS", y con una Autonomía con Capitalidad Compartida, que recoge nuestro Estatuto. No me quiero alargar más, pero sí que hay cantidad de razones "vitales y de mucho peso" para que la Sede sea reconsiderada, y le pido encarecidamente que se "posicione" con "firmeza", porque la Isla de Tenerife y nuestro Club Deportivo se juegan muchísimo con esta designación. Y a todo esto hay que sumarle la gran aportación de "tinerfeños" a la Selección Española de Fútbol, ¡qué poca sensibilidad para dejar a más de un millón de Canarios de Tenerife y de su Provincia en fuera de juego!

Atentamente,

Cándido Quintana Arteaga (11agosto2024)