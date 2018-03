En la manifestación de Las Palmas de Gran Canaria –que fue un éxito con más de 40.000 personas–, el 17 de marzo del 18, me encuentro a estos carroñeros del sistema: UGT, CC.OO e Intersindical... repartiendo banderas de plástico con sus pertinentes –o impertinentes– logotipos a todas aquellas personas poco politizadas o que no conocen la podredumbre y connivencia que éstos oportunistas se traen con los gobiernos de turno, llegando, incluso, a intentar coger la cabecera de la manifestación para salir en portada de periódicos y televisiones, casi desplazando a la "Plataforma por las pensiones dignas" que ha sido la convocante de éste y otros actos anteriores.

Creo que es hora de meter a cada uno en el saco que le corresponde, pues, su labor en las manifestaciones no es otra que sacar rédito para sus partidos, que son los mismos que han llevado al pueblo en la miseria.

Estos sindicatos parásitos, que también nacieron a la sombra de la continuación del franquismo, hay que sacarlos, apartarlos de las movilizaciones ciudadanas, pues, igual que las ONG (OSG), las han usado los partidos del sistema para canalizar la orientación del voto hacia sus intereses.

Sindicalistas con sueldos de muchos miles de euros, mafia que come marisco con las patronales y los gobiernos para después darle las puñaladas al pueblo.

Por otra parte, con su presencia son los reventadores de las organizaciones ciudadanas que se articulan, pues su fin es que todo pase por el mismo fonil (embudo para el que no sea canario), coadyuvando al sistema para que nada cambie. Sip, me percaté del malestar de muchísima gente con la presencia de estas garrapatas.

Creo que es hora de que la gente tome conciencia, que dejen la afiliación sindical y, además: no sé qué pintan en una manifestación de pensionistas que no están afiliados a sindicatos.

Mi más enérgica repulsa a estos oportunistas, carroñeros y reventadores de los colectivos ciudadanos y espero que este pueblo se dé cuenta de que éstos están para servir al sistema y no a los trabajadores ni pensionistas.

Isidro Santana León