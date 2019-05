Elecciones municipales y carriles bici

En dicho mes escribí un artículo de opinión en el que destacaba varios de los asuntos tratados en el documento. Uno de ellos fue la extensión del mismo, ya que el pacto entre Ahora Madrid y el PSOE – firmado en las mismas fechas y para una ciudad de 3,1 millones de habitantes – tenía solamente 7 páginas.

Otro de los temas llamativos del Acuerdo es la creación de 2 comisiones, 2 consejos, 5 mesas de trabajo, 8 planes, 1 pacto, 1 oficina y 1 código. En total una veintena de actuaciones que hicieron que me preguntara entonces si alguien se había vuelto loco escribiendo para dar contenido a las 27 páginas del documento, porque no se fiaba de sus socios o porque no sabía como es el Ayuntamiento de Las Palmas de G.C.

Ahora, al final de la legislatura, si hacemos un repaso de esas actuaciones, vemos que muchas de ellas no se han llevado a la práctica, como por ejemplo el Pacto Local por el Empleo y la Nueva Economía, la Oficina Antidesahucios, el Plan Integral de Accesibilidad, el Plan de Viabilidad del Taxi, el Plan de erradicación de los vertidos no autorizados y la mejora del tratamiento y depuración del agua, el Plan específico de Empleo Joven, la Mesa de Coordinación entre las distintas administraciones públicas (Ayuntamiento, Cabildo Gobierno de Canarias), el Código Ético de los cargos públicos del Ayuntamiento, y alguna más que se me habrá escapado.

En resumen, muchas páginas con blablablá, y poco contenido real, de lo que necesitaban los ciudadanos. Aun así, lo que me llamó más poderosamente la atención del citado Acuerdo fue que casi todas las áreas que tienen relación directa con la ciudadanía (Vivienda, Servicios Sociales, Igualdad, Juventud, Participación Ciudadana y dos de los cinco distritos) quedaron en manos de LPGC Puede. Empleo fue el único área que esta fuerza política no cogió, pero que quedó en manos de NC. Me preguntaba en el artículo que cómo era posible que el PSOE no tuviera ninguna de las áreas sociales, como por ejemplo Participación Ciudadana, a la que Jerónimo Saavedra dio un fuerte impulso.

En el apartado denominado "Sostenibilidad Ambiental" del Acuerdo firmado por los tres partidos hay una frase que literalmente dice "En cuanto a la movilidad sostenible, nos comprometemos a revisar el cumplimiento del Pacto de Movilidad Sostenible, aprobado en 2011, con la participación de los colectivos ciudadanos...". Curiosamente no dice ni una palabra sobre la MetroGuagua (antes llamada el BRT, iniciales de Bus Rapid Transit) ni de los carriles bici que están invadiendo la ciudad, ocasionando atascos, y eliminando aparcamientos con ensañamiento, sin crear antes aparcamientos disuasorios que, en una ciudad normal, se habrían construido previamente a acometer las obras que nos traen de cabeza.

Además de los ciudadanos que circulan en su coche, lo sufren especialmente los vecinos del Paseo de Chil, los padres de los niños que estudian en colegios cercanos a la calle Malteses, los comercios y vecinos de Francisco Gourie, o los vecinos de Reyes Católicos, y así podríamos enumerar un sinfín de calles que están sufriendo (junto con los vecinos que viven en ellas) la tropelía de fin de mandato con que este equipo municipal tripartito nos está obsequiando sin venir a cuento.

No tiene explicación que se pretenda que los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, en cuatro meses, dejen sus coches en casa (o donde puedan) y se muevan por la ciudad en bicicleta. Sobre todo cuando las dos terceras partes de los ciudadanos viven en la zona alta de la ciudad, a la que, por más que se lo proponga el concejal, no pueden llegar (por la cuesta arriba) en bicicleta.

Estos días circulan por la red multitud de "memes" sobre los carriles bici. Hay uno de una grabación en una tele al concejal Pedro Quevedo antes de las elecciones del año 2015, cuando gobernaba el PP y era alcalde Juan José Cardona, que merece reproduzca sus palabras. Dice Pedro Quevedo: "Y tenemos al alcalde jugando con las bicis, y digo jugando con las bicis porque es evidente que al Sr. alcalde le gusta montar en bici, al igual que al Sr. Sabroso, lo cual es muy respetable, pero lo que no puede ser que los gustos del Sr. alcalde y del Sr. Sabroso constituyan la política municipal. El esfuerzo que se ha hecho en llenar esta ciudad de carriles bici, absolutamente inútiles, inutilizables... cuando te vuelcas en tonterías no te vuelcas en lo importante." A la vista del desaguisado que está ocasionando su compañero de NC con la implantación de sus carriles bicis, lo del PP y Cardona era una broma. Me gustaría oír una justificación de Pedro Quevedo al lío que están montando ellos en Las Palmas de Gran Canaria.

Terminaba el artículo de opinión que escribí en junio de 2015 diciéndole al alcalde Hidalgo que sería conveniente que también intentara acabar con el grave problema de tráfico, que afectaba a diario a miles de ciudadanos y vehículos, como era el del nudo de Torre Las Palmas en Alcaravaneras, del que no se decía nada en el Acuerdo.

Es obvio que Hidalgo no solo no ha solucionado el problema del tráfico en el nudo de Torre Las Palmas, sino que ha agravado los problemas circulatorios con las obras de la MetroGuagua y los carriles bici. En general, los vecinos no se acuerdan de las meteduras de pata de los gobiernos municipales a la hora de votar, pero creo que, en este caso, en las elecciones del próximo 26 de mayo van a cantarle las cuarenta al gobierno municipal. ¡El desastre de ciudad que están dejando, está muy próximo al día de las votaciones y espero que los vecinos lo recuerden!

Eusebio Bautista Vizcaíno

Ex-concejal del Ayuntamiento de Las Palmas G.C.