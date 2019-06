La verdadera historia del lobo y los otros tres

La producción por persona de vidrio soplado aumentó increíblemente. Claro, contaban con el mejor soplador del mundo, no solo por ser el único que quedaba, sino por el empeño que ponía en cumplir con la demanda que atendía él solo. Su figura era en parte siniestra en parte desaliñada; pero así lo aguantaban en la empresa, por que no estaba sucio a pesar de llevar el pelo despeinado y con apariencia grasienta. Además, aquella delgadez extrema reforzaba la mala imagen. Desde luego, eso no era una alegría para los dueños, pero se veían obligados a soportar al lobo.