Tirajanas: "Tira y Jana" en ella Santa Lucía de...

Con toda la rabia del mundo... y hasta congoja. Me siento a pesar de "tener más firmes que nunca mis condiciones ideológicas y políticas". No deja de afectarme que un puñado de hombres y mujeres que creamos, construimos, movilizamos y llegamos a cientos, y miles de personas en la comarca del Sur/Este. Que durante varios años no paramos a diario de asambleas, manifiestos, documentos: NOS PARECÍA QUE EL MUNDO PODÍAMOS CAMBIARLO A MEJOR... pero luego los podevacuos(nada entienden todo pretenden) y obispodemos (en su olimpo) se encargaron de desmoralizar y desmotivar a todas los que no le hacían sus juegos. Nos cargaron con las culpas los culpables, y casi nos querían cargar "la carga de la prueba" una comitiva descerebrada.

Por más que lo intentamos nos descabalgaron. Recurrimos a nombres emprestados para poder actuar y actuamos... fuimos desgranando y brotaban bríos que a la vez amputaban con fueros y fórmulas extemporáneas logrando "hasta pelearnos entre nosotros"... y seguían tan contentos.

Algunos no entendieron nuestro proceder cuando dijimos que "SE PUEDE GANAR"... e iniciamos el crear candidaturas y vaya si ganamos. No tardaron en inocularnos el virus de la desconfianza y la sinrazón... volvimos y estuvimos presentes en instituciones y otros se pusieron de acuerdo con los "rompedores" y hasta dieron pasos para el insulto dedicarnos, situándose en foto tras los "rompedores" y siendo a la vez cargo público en condición ilegal interna. Se perdonó; digo yo, luego el silencio y el silencio: "de aquellas polvos vienen estos "lodos".

Llegamos a la actualidad en el Municipio más "importante" en el Sur Este en número de habitantes (+ de 70.000 y ahí es nada...) tercero de la provincia de Las Palmas y precisamente, ver con quien en pasado reciente compartimos posiciones, amistad y reuniones; ha sido la persona clave en una situación bastante rocambolesca de pasar a un relevo de gobierno municipal escorado a la derecha.

Claro que ella era una pieza; pero lo de los socialdemócratas "que me lo piquen fino que lo quiero pa´cachimba". Rehúyen nuevamente a la Alcaldía. No olvidando que su tercer concejal electo renunció al "pacto" al ser a la derecha política ese relevo.

Cierto es que "la pila" de años de un gobierno monocolor empezaba a agotarse, a mi modo de ver, y que de izquierda les va quedando el propósito y algunos poemas... y canciones; pero carajo: menudo currículum social y de avance dejan a sus espaldas. Quién lo niega no sabe lo que dice. Ahora, ya como organización, poco ideológica.

Entiendo igualmente que algunas de las personas (no los conozco a todos ni a todas) son gentes honorables, cordiales y trabajadoras; pero eso es en lo personal. Su ideario es más que conocido, es lo más terrible del nacionalismo conservador junto a la visión conservadora pura y dura: no escorado... es la derecha. NO hablo de las personas que con mis respetos y afectos (cosas que algunos deberían analizarse por cierto) "se hacen querer" y compartes con ellos hasta batallas, posiciones y reuniones... y para los asentados desde antaño en esta extraordinaria comarca han sido hasta amigos y compañeros desde la infancia e incluso emparentados: eso es una característica del municipalismo.

Me gustaría poder decir que les deseo lo mejor... pero es que ya lo conocemos en política y para mí eso no es lo mejor. PERO sí que es lo legalmente correcto; aunque no siempre se corresponda con el sentir y la realidad.

Entregado ha sido el gobierno municipal a un pacto por la derecha... y precisamente ese voto procedente de lo que construimos y tumbaron, me carga la conciencia y una sensación indefinible.

Sé... porque por más de uno de sus integrante VOTARÍA con los ojos cerrados y abiertos...PORQUE me consta de su honestidad, honor y capacidad. Hemos organizativamente estado en algunas luchas vecinales y con otros he compartido muchas conversaciones, trabajar en mismos lugares y además recoger el testimonio de muchos compañeros y compañeras que los conocen de toda la vida y me comparten su plena confianza en ellos.

Yo una vez, cuando asumí una responsabilidad política provisional de una organización, tuve que intervenir en nombre de "Se Puede Ganar" en otro ayuntamiento (Telde) para cuasi salvar a dos jóvenes concejales que oscuros manipuladores trataron de "enterrar" y no nos arrepentimos... pues no lograron acabar con ellos. Fuimos manipulados todos pero al menos no sufrieron el daño pretendido. En Ingenio sí que a la ex concejala de "Se Puede Ganar" la confundieron tanto que ya más no pudo seguir... y "algunos la despreciaron" y eso no es política ni humanamente correcto.

En Santa Lucía de Tirajana... sin saber o si saber pero allá cada cual, se logra una concejalía; en su momento pudimos ser hasta alternativa de gobierno pero claro, no se presenta naide a las municipales de 2015 dijo el jefe y en un mitín denominado asamblea, se vota brazo en alto y se vota en internet a "toda leche" con el respaldo de unas propuesta por el Secretario General y sin saber muy bien a qué se vota: ¡que PODEMOS no concurre a las municipales! ... y dieron el pistoletazo para que desde Andalucía hasta Barcelona, pasando por Castilla y rebote a Bilbao... todo se disparara y en Canarias otro tanto... donde sí "se controlaba" eso sí, ahí si que se presentaba. Las Palmas de Gran Canaria... de lo que se podría hablar y aclarar mucho ese "si se pudo": todo estaba controlado con el "cabo" y ayuda de "camaradas" antiguos que ahora lucen de postín.

Al caso, la concejala que ha cabalgado el "relevo" en Santa Lucía de Tirajana... anteriormente se presentó en una coalición (ni hablar de eso) que igual era improcedente, puesto que "militantes" de podemos no podían reglamentariamente participar en coaliciones. Concejala se aupó en Agüimes (eso dicen...); se le perdonó y claro se alió con los rompelotodo y en rueda de prensa contra los concejales anteriores por "Se Puede Ganar": se alió a capa y espada y claro... se le perdonó la coalición.

Ahora, ya ven que ¡contarles!... giró el timón. "y a quién su dios se la dé, que su Apóstol favorito se la bendiga".

Y que les digo, me mortifica.

Hoy todos y todas me hablan de querellas y no sé cuántas vainas por irregularidades... yo desconozco eso y no es bueno ese tipo de rumorologías para nadie, y menos para el Ayuntamiento.

Sé de mil habladurías... Sé de mil comentarios, pero eso no son evidencias ni a mí ni a nadie le corresponde hacer de juez. Entre otras porque ni lo soy; pero puedo y debo ser parte.

"Se Puede Ganar" tuvo en su momento un buen respaldo en las elecciones de 2015 municipales y nos quedamos a las puertas de entrar en la corporación. Luego decidimos no seguir adelante como organización política, aunque sí se lograron tres concejales en las candidaturas; una en Ingenio y dos en Telde.

Ahora nuestro colectivo social GANA encabezamos en el GRUPO VERDE ... la candidatura VERDE en el municipio que no por tener poco respaldo electoral municipal nos limita a estar presentes en la política y la vida social de este nuestro municipio y nuestra comarca.

Todo está por venir... y no son juegos el camino emprendido. No era lo que yo y mis compañeros y compañeras más deseábamos, pero la realidad política y electoral es correcta y legal. Salvo pruebas contrarias.

Lo he dicho y hemos dicho siempre; personalizo porque soy yo el que suscribe, pero hablo en nombre de mis compañeros: Que no son tierras baldías y memoria tiene y tendrá.

Aceptamos porque es lo correcto y lo legal. Pero su trayectoria como "organizaciones y como ideologías políticas son más que conocidas". Apelamos a que a sabiendas que como personas honestas y comprometidas, sin compartir ideales; sepan agrandar lo emprendido y realizar la mejor de las labores que les sea posible.

Para ello van a contar ahora y siempre con las gentes transformadoras, pero vigilantes y combativos, sin dudar en ningún momento que cuando la razón social los arrope, estaremos a pies juntillas para apoyar esos emprendimientos.

"de ti depende, tú eliges"

En un barranco de la Gran Canaria a 16 de Junio de 2019.-

Ramón Francisco González Hernández

Miembro del Colectivo GANA de Santa Lucía de Tirajana – fue cabeza de lista en las pasadas elecciones municipales por LOS VERDES/GRUPO VERDE en este municipio.

