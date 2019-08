CCOO ADVIERTE: LAS 35 HORAS EN SANIDAD NO SE TOCAN

La prensa de este fin de semana destacaba unas declaraciones del Presidente del Gobierno Canario según las cuales "veía muy difícil" mantener la jornada de 35 horas en el sector sanitario de estas islas, por alterar notablemente las previsiones presupuestarias del nuevo Ejecutivo. Más allá del estupor que produce una noticia semejante a estas alturas, creemos necesario explicar al nuevo jefe del Ejecutivo una verdad casi de Perogrullo: el gasto en sanidad no puede considerarse propiamente un gasto, señor Presidente, sino una inversión de futuro que siempre reporta beneficios. En este sentido, la jornada de 35 horas no es un capricho ni una veleidad desclasada ajena a las realidades económicas de nuestra sociedad; la jornada de 35 horas constituye un pilar básico en el diseño de la nueva sanidad de nuestras islas, porque, por un lado, evita la sobrecarga de trabajo del personal en cuyas manos depositamos nuestra salud, cuando no nuestras vidas; y, por otro lado, permite elevar la dotación de plantilla del SCS hasta niveles equiparables a los de otras latitudes con mejor atención sanitaria. Ambos efectos combinados tienen un impacto directo sobre la calidad de los cuidados que recibe la población y, en consecuencia, sobre nuestros índices de calidad de vida.

Hace dos años CCOO propició una reunión de todos los grupos parlamentarios al objeto de buscar puntos en común que nos permitieran avanzar hacia un Pacto Social por la Sanidad que blindara a este servicio esencial de peligros como los que ahora enuncia el señor Presidente. En aquella reunión se produjo una sorprendente -por rara- unanimidad en todas las fuerzas políticas: el Pacto Social por la Sanidad se veía como objetivo deseable y alcanzable al medio plazo, y, dentro de él, la jornada de 35 horas y la profesionalización de la gestión en sanidad se valoraron como dos de sus ejes principales. Respecto de la profesionalización gestora, estamos a la espera de conocer la identidad del nuevo Director del SCS, pero los rumores a este respecto nos hacen temer lo peor sobre su capacitación para gestionar algo tan grande y complejo como el Servicio Canario de la Salud. Y sobre las 35 horas ya estamos viendo la importancia que en realidad los nuevos dirigentes quieren darle: amenazan con eliminarla por una simple cuestión contable que poco se compadece con la realidad: ¿o ya nos olvidamos del superávit presupuestario de 2018 que el Gobierno Central del PSOE bloqueó y no permitió que Canarias usara en políticas sociales? De aquellas lluvias estos lodos, señor Presidente.CCOO no va a permitir retrocesos en conquistas sociales que objetivamente suponen mayor calidad de vida para los más desfavorecidos. La jornada sanitaria de 35 horas apunta en esa dirección y por tal motivo no consentiremos que se juegue con ella. El nuevo Gobierno, la nueva Consejera de Sanidad y los nuevos gestores sanitarios lo deben tener muy claro a partir de ahora: o respetan lo acuerdos alcanzados con las fuerzas sindicales o la conflictividad volverá a los centros de trabajo con toda la virulencia posible. No lo duden.José Alonso Rodríguez Tapia

CCOO