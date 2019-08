- WEÑESMED ( 15 DE AGOSTO ) - APUNTES PARA UNA CANARIAS LIBRE

Canarias es un pueblo que nació libre y se le arrebató por la fuerza el libre ejercicio del gobierno:

" La gueldera en Acentejo y el engodo en Candelaria, primero llegó la cruz y después las espingardas, el valeroso Bentor se derriscó por Tigaiga y callaron los verdinos, y enmudecieron las chácaras, y sangraron los mocanes, y se secó la cebada, y las abejas se fueron y se espantaron las cabras. No quedó sino el coraje de una isla y de una raza y una infinita querencia: nacer, vivir y morir sin cadenas castellanas " ( Pedro Guerra ).

El pueblo canario tiene el derecho a decidir, el DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN. Un Derecho basado en los siguientes argumentos objetivos:

1. Argumentos históricos y geográficos.

La existencia de un pueblo canario, que llegó miles de años antes de la era cristiana y que vivía en esta tierra antes de la conquista de Canarias por Castilla. Siglo XV:

" Llamarme guanche, hijo de los volcanes y las lavas, llevar la frente alta, tener el corazón hecho de libertades,..., tener la mar que me separa de todo aquello que no quiero y que me ata " ( Carlos Pinto Grote ).

Un territorio fragmentado y alejado de España unos 1.500 Kilómetros, confirman la separación entre colonia y metrópolis. Una raza de origen africano mezclada con europeos y americanos, y una lengua líbico-bereber, latino-canaria y castellana conforman una etnia, un habla, una cultura y una sociedad autóctona: folklore, poesía, bailes, juegos y deportes tradicionales, vestimenta, costumbres, gastronomía..., diferentes del Estado Español.

Una estructura política propia con unos peculiares Cabildos Insulares, una organización económica diferenciada, primero con los Puertos Francos y después con el R.E.F, y una sociedad canaria caracterizada por su universalidad, mestizaje, tolerancia, solidaridad y convivencia pacífica ( El 12 de Marzo de 1986, Canarias votó NO entrar en la estructura militar de la OTAN ).

2. Argumentos ideológicos.

El respaldo de un contexto internacional de ideas basadas en el Proceso de Descolonización de la ONU, los Derechos Humanos y el Derecho a la Autodeterminación ( 1941-61 ), como son:

- La firma de la Carta del Atlántico ( Declaración conjunta de Estados Unidos, Roosevelt, y Reino Unido, Churchill.14 de Agosto de 1941 ) que en su artículo 3º dice: " Respetan el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir, y desean que sean restablecidos los derechos soberanos y el libre ejercicio del gobierno a aquellos a quienes les han sido arrebatados por la fuerza ".

- La Resolución 1514, de la ONU, ( XV )," Carta Magna de la Descolonización ", ( 14 de Diciembre de 1960 ) que declara que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, y que se deben tomar medidas para traspasar el poder a los pueblos colonizados, sin condiciones y sin represión de por medio.

- La Resolución 1541, de la ONU, que establece qué pueblos eran titulares del derecho de libre determinación, en función de la existencia de diferencias étnicas y culturales, y la separación geográfica entre la colonia y la metrópoli.

- Y la creación, por las Naciones Unidas ( ONU ), del Comité Especial de Descolonización ( El Comité Especial de los 24 ),

legitiman a Canarias, como una colonia con diferencias étnicas, culturales y geográficas de la metrópoli ( España ) que desea restablecer sus derechos soberanos y su libre ejercicio del gobierno, el cual le fue arrebatado por la fuerza, y que tiene derecho a la libre determinación.

3. Argumentos de Identidad Nacional.

Los referentes personales y las fechas señaladas de la Unidad Nacional Canaria:

- 15 Agosto: Weñesmed. Celebración ancestral de la cultura Amazigh.

" Agoñe yacoron iyatzahaña chacoñamet " ( Juro por el hueso de aquel que me trajo a este mundo que mantendré las tradiciones de mi pueblo hasta el día de mi muerte ).

( Taller Canario de la Canción ).

- Secundino Delgado Rodríguez ( 1867-1912 ). Padre del nacionalismo canario.

- 23 de Diciembre de 1878. Publicación del Poema Canarias. Nicolás Estévanez y Murphy ( 1838-1914 ).

" La patria es una peña, la patria es una roca, la patria es una fuente, la patria es una senda y una choza. Mi patria no es el mundo, mi patria no es Europa, mi patria es de un almendro, la dulce, fresca, inolvidable sombra " .

- 1896. Publicación del periódico El Guanche ( Venezuela ). Voz de expresión del movimiento independendista canario.

- 30 de Enero de 1924. Fundación del PNC ( Partido Nacionalista Canario ), entre otros, por figuras como José Cabrera Díaz.

- 1961. Movimiento Canarias Libre ( María del Carmen Sarmiento, Jesús y Arturo Cantero )

- 22 de Octubre de 1964: Día de la Bandera Nacional Canaria:

" La bandera de mi patria tiene un recio pedestal en toda alma canaria, sin la mancha colonial. " ( Francisco Tarajano ).

4. Argumentos jurídicos y políticos: La Legalidad internacional.

La conquista de Canarias es un momento crucial de transformación de las estructuras medievales a las modernas, del derecho público europeo al derecho internacional clásico. Es el debate entre los que afirmaban que la única sociedad legítima era el imperialismo europeo de los Estados civilizados y los que defendían el ejercicio de la soberanía de las sociedades paganas, base de la descolonización actual.

El centro neurálgico de la Historia de Canarias ha estado siempre entre dos polos opuestos, entre la dominación colonizadora y la libertad, entre el centralismo español y la autodeterminación del pueblo canario.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el período 2011-2020 como Tercer Decenio Internacional para la eliminación del colonialismo, delito de lesa humanidad que jamás prescribe y no desaparece con el paso de los siglos. Canarias reúne los requisitos para acogerse a la Resolución 1514 (XV), del 14 de diciembre de 1960 de la ONU, y exigir al Reino de España cumplir un protocolo y calendario de descolonización de nuestro Archipiélago.

Sólo con esta base argumental mínima ya tenemos la legitimidad, el derecho y la responsabilidad de exigir el DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN del pueblo canario. Si no lo hacemos, la historia nos juzgará.

JUAN ANTONIO DE LA HOZ GONZÁLEZ