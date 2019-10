" PALABRAS PARA UNA NACIÓN CANARIA "

( 22 DE OCTUBRE: DÍA DE LA BANDERA CANARIA ) " La gueldera en Acentejo y el engodo en Candelaria, primero llegó la cruz y después las espingardas, el valeroso Bentor se derriscó por Tigaiga y callaron los verdinos, y enmudecieron las chácaras, y sangraron los mocanes, y se secó la cebada, y las abejas se fueron y se espantaron las cabras. No quedó sino el coraje de una isla y de una raza y una infinita querencia: nacer, vivir y morir sin cadenas castellanas " ( Pedro Guerra ).

" La victoria militar de los conquistadores europeos sobre los aborígenes canarios tuvo consecuencias trascendentales tanto para ellos como para su organización social y económica. La conquista supuso una "agresión" al mundo aborigen en la llegada de nuevas enfermedades hasta ese momento desconocidas, como fue el caso de la "modorra"; la desaparición de los referentes culturales mantenidos hasta ese momento; la degradación del medio natural por la sobre-explotación; la desposesión de las propiedades que se tenían antes de la conquista; la nueva relación mercantilista con los medios de producción y la desaparición de las creencias religiosas ante una nueva fe impuesta. Estas "agresiones" no supusieron en absoluto la aniquilación de la cultura y raza aborígenes como se da por hecho en muchos e infundados estudios sobre los primeros canarios.( Juan Carlos Saavedra )." ... dio lugar a inteligencias simples para hablar del exterminio de esta nación aborigen, (... aunque ...), no faltaron grupos que permaneciendo en su patria fueron incorporándose al nuevo ambiente mediante una fusión antes moral que genética; y de estos grupos algunos mantuvieron conciencia propia de su entidad hasta muy tarde. En efecto, perdido el género de vida y el tipo social, perdido el traje y el habla propios, todavía cierto grupo siguió considerándose isleño nativo, natural se decía, por su sangre."( " Los últimos canarios". Serra Ráfols, E: 1958 ).Ahehiles, ahehiles,huxaq esaven tamares.No pudiste ni mirar,todo era llegar,todo conquistartodo,huye que vienen por timis hermanos,que vienen por ti.No quisiste conocer nada,era aprender nada,era saber nada,...( Popular canaria - Pedro Guerra - Rogelio Botanz )

" Aicá maragá, aititú aguahae

maicá guere, demacihani

neigá haruuiti alemalai "

( " Sed bienvenido, mataron a nuestra madre

esta gente forastera, pero ya que estamos juntos,

hermano, quiero casarme, pues estamos perdidos " ).

Dicen que murió la raza

y nunca fue raza muerta,

raza que acabó en la historia,

para vivir en la leyenda.

( Los Sabandeños )

Aquí nací, de aquí nadie me echa.

(Hasta que el otro día lo he sabido,

y he hecho de nuevo la maleta.)

... Yo por mi parte cojo la maleta.

La maleta que el viejo

se llevó a las Américas

en un barquillo de dos proas,

¡Qué valientes barquillas atuneras!

Tienen dos proas, una a cada lado,

para que nunca retrocedan.

Vayan a donde vayan siempre avanzan.

¿Quién dijo popa? ¡Avante a toda vela!

Y yo...voy a marcharme, reculando.

Voy a dejar que crezca

sobre esta tierra mía

toda la mala hierba.

... ¡No quiero más maletas en la historia de la insular miseria!

Ellos, ellos, que cojan ellos la maleta.

Los invasores de la paz canaria

que cojan la maleta.

( Pedro Lezcano )

Sólo ilusiones, sueño arena y coral,

hombres libres, tribus, luz, sol suave por hogar.

Olvidando el tiempo, el espacio, el andar,

... Libres de ataduras, rodeados de mar,

el perseguido sueño ya muere sin nacer.

... Tagoror, culto y reunión, ver llegar el mar.

( Palmera )

JUAN ANTONIO DE LA HOZ GONZÁLEZ