CANARIAS NECESITA UN PRESUPUESTO MÁS AUDAZ

El crecimiento del 2,7% del gasto no financiero en 2020, sería el más bajo de los tres últimos años y demasiado escaso para impulsar una recuperación real de nuestros debilitados servicios públicos. Canarias es la comunidad autónoma con menor índice de contribución fiscal y con mayor margen de mejora. La plataforma por el 5% para la educación observa con preocupación el bajo crecimiento del gasto no financiero anunciado por el Gobierno de Canarias para los Presupuestos del 2020. El 2,7% anunciado, equivalente a un incremento de 210 millones del gasto no financiero, es el más bajo de los últimos tres años y puede resultar muy escaso para iniciar una verdadera recuperación de nuestros precarios servicios públicos, situados a la cola del estado en la mayoría de indicadores educativos, sanitarios y sociales.

Los datos no engañan. Canarias, es la Comunidad Autónoma con menor contribución fiscal del Estado. El 7,2% frente al 10,1% de la media. Y no somos los más pobres ni los que menos crecemos económicamente. Algo ha pasado en los últimos 17 años para pasar del 5º puesto en ingresos fiscales en relación al PIB en 2002, al último puesto en la actualidad (2019).Por ilustrar la situación. Si aplicáramos el índice de contribución fiscal de Extremadura (10,2%), la comunidad más pobre o con menor PIB per cápita de España, recaudaríamos 1.409 millones de euros más anualmente. Esa actitud de responsabilidad y esfuerzo sostenido de Extremadura, ha demostrado que la inversión se traduce en resultados. Tras una década invirtiendo más del 5% del PIB en su educación, nos han superado en la mayoría de indicadores educativos. Imaginamos que en sanidad y servicios sociales ocurrirá algo parecido.Renunciar o retrasar la implantación de la tasa turística, por ejemplo, es un mal augurio y un mal síntoma cara al futuro. No encontramos ningún argumento serio y sólido para no aplicar ésta y otras medidas que permitan contar con el nivel de ingresos necesario para acometer las reformas prometidas. De igual forma, observamos con preocupación cómo –y de nuevo-, los cantos de sirena catastrofistas y las presiones de sectores empresariales y mediáticos interesados, siembran los niveles de ruido e incertidumbre propicios para frenar o impedir una reforma fiscal más justa y progresiva.Recordamos en tal sentido que, según el ultimo informe de la Fundación Foessa sobre exclusión y desarrollo social en Canarias, el 84,4% de nuestra población optaría por tener más prestaciones y servicios sociales, pagando más impuestos. Lo de bajar impuestos lo plantea una minoría interesada en el negocio y privatización de los servicios públicos.Hacemos un llamamiento al Gobierno de Canarias y a los grupos políticos que lo sustentan, a tener la valentía política necesaria para buscar fórmulas que mejoren el capítulo de gasto no financiero en el presupuesto de nuestra comunidad para el 2020 y afrontar, sin excusas, los compromisos expresados en el programa de investidura.

Plataforma por el 5% para la educación