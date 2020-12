GOBIERNO Y AYUNTAMIENTOS, SIN PLAN Y SIN PROGRESOS PARA IMPLANTAR LA EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS

La Plataforma viene denunciando que la escasa financiación de la educación y el enorme retraso en la implantación de la Educación Infantil de 0-3 años en Canarias, se deben a la escasa conciencia política de la importancia que tiene la educación como ascensor social. De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del INE, Canarias se sitúa, junto con Murcia, a la cola de todas las comunidades autónomas en cuanto a la implantación pública del Primer Ciclo de la Educación Infantil con apenas un 10,52%, muy lejos del 21,32% del conjunto de las comunidades autónomas. Hay que destacar como ejemplo de política progresista y social el caso de Extremadura que, en apenas tres cursos académicos, se situó por encima de la media del Estado y está actualmente en el 28,58% de escolarización de su alumnado de 0-3 años en centros públicos.

Dado que la oferta pública de plazas para este ciclo se realiza fundamentalmente desde los propios ayuntamientos, la plataforma está actualizando su estudio de la implantación según municipios durante el curso 2019-20 a partir del número de plazas declarado por la FECAM y reconocido por los ayuntamientos a los efectos de acceder a las subvenciones del Gobierno de Canarias a centros públicos municipales autorizados que imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil, para contribuir a sufragar parte de sus gastos corrientes en el año 2020.

Sobre la evolución de la escolarización de esta etapa en los municipios canarios, respecto al curso anterior, podemos concluir lo siguiente:

• La oferta de plazas permanece estancada en la casi totalidad de los municipios canarios.

• Sólo tres municipios crearon el pasado curso nueva oferta (Agaete en Gran Canaria y Breña Baja y Puntagorda en La Palma). Estos municipios no tenían oferta el curso 2018-19 y en el 2019-20 han creado 142 nuevas plazas.

• 38 municipios siguen sin ofertar plazas de 0-3 años. Esto afecta a 10.182 menores. De ellos podemos destacar:

1. El municipio de Telde, con 2.177 menores en edades de 0-3 años, no ofrecía plazas públicas hasta el pasado curso, aunque este curso 2020-21, después de 7 años con sus Escuelas Infantiles cerradas, se han ofertado 310 plazas.

2. El municipio de San Bartolomé de Tirajana, con 1.101 menores en edades de 0-3 años, no ofrece plazas públicas.

3. Arucas y San Bartolomé de Lanzarote tienen más de 500 menores de 0-3 años y no ofrecen plazas públicas.

4. Tías, Icod de Los Vinos, Yaiza, Tuineje, Santa Úrsula, Santa Brígida, Santa Cruz de La Palma, Tegueste, Antigua, Santa María de Guía, San Sebastián de La Gomera y La Victoria de Acentejo tienen entre 500 y 200 menores de 0-3 años y no ofrecen plazas públicas.

5. Otros 23 municipios tienen menores de 0-3 años aunque su cifra es inferior a 200 y no ofrecen plazas públicas.

La Ley Canaria de Educación estableció en su Disposición adicional decimonovena que, con relación a la Educación Infantil de 0 a 3 años, el Gobierno presentaría al Parlamento, en un plazo no superior a un año desde la entrada en vigor de la ley (aprobada en 2014), un mapa de la educación infantil en Canarias, así como un plan para atender las necesidades de escolarización en el primer ciclo de educación infantil. Han pasado 5 años desde la fecha prevista y, mientras la brecha con el resto de CCAA crece sin parar, Canarias sigue sin contar con estos valiosos instrumentos para avanzar en la implantación del Primer Ciclo de Educación Infantil.

La plataforma 5% para Educación insta a los Ayuntamientos sin oferta o con oferta inferior al 21% a elaborar de forma urgente un plan de implantación y desarrollo de la oferta de educación 0-3 años que permita cerrar en esta legislatura la brecha que les separa del resto de España, ya sea con fondos propios o en colaboración con otras administraciones. En dicho sentido, también instamos a la Consejería de Educación a firmar un convenio con la FECAM para, siguiendo el ejemplo de Extremadura, situarnos en un plazo razonable en las medias del Estado.

Como señalamos en estudios anteriores, Canarias sufre una creciente brecha educativa con el resto de comunidades autónomas de España como consecuencia de que sus procesos de mejora educativa son demasiado lentos, lo que está situando a la juventud canaria en un nivel de desventaja creciente que requiere una respuesta urgente del conjunto de instituciones y poderes públicos con responsabilidades educativas. Aumentar la oferta del tramo 0-3 años se convierte en un objetivo estratégico para contribuir al desarrollo de la población infantil, prevenir dificultades de aprendizaje, y compensar las desigualdades derivadas del entorno social, cultural y económico adverso.

Plataforma por el 5% para educación