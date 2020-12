La Encrucijada

El sistema agudiza su control social como ya era de preveer , así el sanitario tendrá un registro de las personas que hayan rechazado vacunarse. El sistema tendrá acceso a los datos personales de los que se hayan inyectado el fármaco así como el que de los que hayan rechazado el mismo.¿ No había protección de datos o eso era un cuento mas ? Así que habrá de un censo de los no vacunados.

La supuesta "crisis del coronavirus" ha supuesto un retroceso en derechos fundamental , cosa que también ya imaginabamos algunos. A nadie parece que le alarma los casos de muerte por hambre pero si por Coronavirus.Millones de personas padecen horrores diariamente en el mundo por no morirse de hambre pero eso está olvidado o noimporta , ahora lo que importa es los que parece que mueren por Coronavirus.El sistema de vida actual ha tocado techo y ya no da para mas.Existe una dictudura sanitaria por el control de las farmaceúticas.Parece que les interesa mucho ese enemigo microscopico terrible y que solo las farmaceúticas pueden solucionar.Las guerras fisicas y no bacteriologicas ya se desarrollan en otros lugares mas bien lejanos como Africa y Oriente Próximo y Medio , incluso Asia.Por tanto es necesario reinventar la salud, la cercania, la amabilidad e incluso la vida.Aunque existan cambios que son importantes como la legalización de la Eutanasia, se trata de un derecho, me parece bien,si estoy de acuerdo, A nivel legal es un paso adelante , porque se trata de un derecho de la persona. ¿ Por que ahi tiene que intervenir la etica ? Pero si ella ya hoy no existe. Está enterrada. Me parece bien que se haya roto con unos prejuicios.Como ya digo aunque existen esos cambios que son sin duda importantes parece que lo que quieren es santiguarse un poco o redimirse.Como ya digo esto es algo que lo tiene que cambiar el individuo unido con el conjunto social desde abajo hacia arriba y generara algo nuevo e importante a nivel humano.

Jesús Antonio Fernández Olmedo