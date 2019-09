Carta abierta a Lope Afonso

Te escribo estas líneas en nombre propio y en el de Ashotel y que me consta que son compartidas mayoritariamente por nuestros asociados, muchos de los cuales me han pedido que te las haga llegar de esta forma. Sabemos que atraviesas una situación personal muy difícil tras la sentencia de 1ª instancia recientemente publicada, que te ha llevado a tomar la decisión, antes de que sea firme, de abandonar totalmente la vida política. Es un gesto que, sin duda alguna, te honra y da muestra de tu impronta y forma de ser. Estas palabras que te dedicamos públicamente queremos que te sirvan de estímulo y te reconforten en cierta forma.

No podemos ni debemos entrar a valorar el contenido de la reciente sentencia y su alcance, pues como tú mismo has dicho, los demócratas deben acatar los fallos de los tribunales, que son uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho, estén o no de acuerdo con ellos.

Sin embargo, creemos que un error cometido en un momento puntual no puede ni debe empañar una gran trayectoria política marcada por la vocación de servicio público y por la bonhomía que siempre ha caracterizado tu gestión, como así lo han manifestado en las últimas horas, a través de mensajes públicos, muchas personas que te conocen y que te han tratado.

Tu llegada al Ayuntamiento en 2015 se vio en el sector hotelero como el inicio de un proyecto ilusionante para la ciudad pionera del turismo en Tenerife y en Canarias. Puerto de la Cruz necesitaba de nuevos aires y proyectos que supiste imprimir al frente de tu equipo, hombres y mujeres preparados. Esos proyectos generaron un nuevo impulso a la ciudad turística, al que acompañó, sin duda, un buen contexto turístico. Esa suma motivó la recuperación de los niveles de inversión, rentabilidad, ilusión y ganas en los negocios como hacía tiempo no ocurría.

La cercanía que has mostrado hacia las personas, tu empatía y el compromiso de estudiar y abordar los problemas y retos que se planteaban han sido parte de la marca de la casa bajo tu mandato en el Ayuntamiento.

Durante estos cuatro años, importantes proyectos de interés general y turístico tomaron un nuevo impulso en la ciudad, como el Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz, el concurso para la renovación del histórico Hotel Taoro ‒junto al Cabildo tinerfeño‒, la tan necesaria estación de guaguas, la playa de Martiánez o el puerto deportivo, entre otros. A ello se ha sumado la dinamización de la vida comercial, cultural y social de esta ciudad. Y recordamos con especial cariño tus palabras afectuosas durante el acto principal de conmemoración del 40 aniversario de Ashotel, que celebramos en el Lago Martiánez en 2017, precisamente en un municipio que fue el germen de nuestra actual asociación.

Hemos querido agradecerte de forma pública la atención y dedicación que siempre has prestado al sector turístico de tu ciudad. Confiamos en que esa semilla bien plantada y que ha motivado la recuperación de parte del prestigio de este destino turístico prosiga en el tiempo.

Te deseamos suerte en tu vida profesional y sabes que puedes contar con Ashotel para iniciativas de interés desde el ámbito público o privado que desees plantearnos en beneficio del turismo.

Por todo ello, gracias, Lope.

Jorge Marichal

Presidente de Ashotel