Pongamos las luces largas

La velocidad y complejidad de los acontecimientos que rodean a nuestro sector turístico en esta crisis me da a veces la sensación de que nos tiene paralizados. Paralizados en el sentido de no ser capaces de ver un poco más allá de lo urgente, que fue esta misma semana esa importantísima prórroga de los ERTE. Bien, lo hemos conseguido, es una noticia muy positiva, pero ahí no acaba el cuento. Solo podemos perder el minuto necesario para coger aire y continuar, y esta vez tiene que ser rapidito y con mucha seguridad en cada paso.