LA TEMERIDAD DE UN TOUR OPERADOR (TUI) Y LA IRRESPONSABILIDAD DE UN GOBIERNO FLORIDO

Que un agente de turismo (no es el único) que ha sido decisivo e importante para el sector, que es uno de los mayores del mundo, si no el más; que a pesar de que Alemania considera a España "zona de riesgo" (estos siempre con sus farfullos "nunca mejor dicho") de fomentar un estado independiente de palabra, obra u omisión. No piensen que por "patriotas": piensan mejor en bajar las cuotas. Este colosal operador tiene su sede en Londres. Al menos llama la atención.

Pues claro, muchos años con el "de tú a tú"; y la generación paralela de todo un sistema depredador "de brazos abiertos" y "hospitalarios", y nadie dice que no fuese en este loco y cruel sistema necesario, al contrario, lo mismo sin ellos no vivirí/an/mos, todo hay que decirlo.

Sé que este planteamiento de "oposición" genera mucha incertidumbre. Ya lo creo; he consultado con amigos que trabajan bandeja en mano en pleno sur, a gente de cadena hoteleras que le he echado una mano en formación, y a otros tantos; y claro me plantean ¿qué hacemos entonces?. Y hablo con los "currantes", la infantería que esta de cara a la recepción turística y su agentes...

Pero es digamos aún más ¿grotesco? El empeño de una parte del empresariado turístico/hotelero en que tienen que traer turistas (no quiero decir contaminados, pero al dato...) o esto no hay quién lo arranque. Viene la gran temporada y claro, nuestras cuentas se van a mantener... aunque los ERTES nos han venido como "anillo al dedo" y a los "ertirados" como unas vacaciones prolongadas, y eso les hace felices... pues no y no, ¿cómo va a pasar una temporada sin entradas?... ¿Qué viene el covid? No pasa nada... La Ruber: el grupo QUIRÓN, y demás siempre tienen lugar a buen precio. Eso sí, personal asalariado, tienen una seguridad social que ni voy a describir y mucho menos las plazas de que disponen, ni los medios; ni ni ni.

Bueno, al caso, una parte del empresariado está por la labor, me consta que hay quienes se lo piensan bien; que como todos sabemos: que hay otras maneras de poder amortiguar esta situación... aunque no produzca grandes beneficios/fortunas y luego digamos a "bombo y platillo" que somos hosteleros muy comprometidos. Que ganas tengo de que esa burguesía nueva Canaria, que como tal es antagónica a lo popular, pero que juegue su papel ante los trusts financieros y ponga sobre la mesa su conciencia, que la tienen, de protectores del territorio y de sus gentes... pero parece que también "están aplatanaos".

Ya no quiero mencionar el "jardín de la flores"; ese pacto y que ¿para gobernar Canarias?: tanta cabeza y que poco caldo.

Los que estaban, vinieron a quedarse (NC); los que se volvieron, porque sin ellos el mundo no anda (PSOE); los que querían cambiar las cosas si que las cambiaron (Podemos), claro en su entorno, en su vida, en su polvenir... y como faltaba una "cuña" les vino bien, que de frente esté la consejera de Turismo, así de paso, achacamos el mal trago a quién no hemos podido desaparecer ni en la Gomera" (ASG).

Pero ojo al dato, si ustedes, gobielno florido; permiten esta temeridad de dejar que entren de nuevo a mansalva millones de turistas, en ocasiones sin pruebas ni en origen ni en destino (esto no garantiza nada, es un parámetro más) ... serán responsables directos de lo que se puede considerar un acto de tentativa criminal. ¿o para que están ustedes?... nos gustaría saberlo.

Pero ¿han valorado realmente la situación de emergencia tanto sanitaria como social en la que nos encontramos?

Con ver la situación de Madrid, y el resto del Estado; tendrían materia suficiente para volver a valorar toda esta situación.

Es real, las penurias presentes y futuras... es real que el modelo turístico no se ha afrontado en profundidad (salvo ese desprecio que han generado contra nuestro turismo de sol y playa que es el que ha proporcionado un avance en Canarias y ahora se desprecia y casi se demoniza: no se puede ser tan mal/agradecido) otra cosa es que la responsabilidad de reconversión del turismo no se tome en serio. Cómo casi nada en estas tierras... todo al parche, todo a como venga: ninguna planificación. Y ahora eso sí, cuando más o menos se ha logrado controlar el brote en Canarias... ¡¡¡Qué mejor que más de 12.500 turistas semanales para llevarnos a ninguna parte, o quizás ya a la ruina total!!!... así; es imposible avanzar. Pero sin novedad seguimos en territorios de ultramar.

El dinero lo ganan, Senén, todos aquellos que con paciencia y fina observación van detrás de los que lo pierden.

Y como tal "de ti depende, tú eliges"

Ramón Francisco González Hernández.

Portavoz de LOS VERDES/CANARIAS.