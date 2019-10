Cerramiento vs Cerrazón

Este proyecto ejecutado por el Consorcio de Rehabilitación de Puerto de la Cruz y proyectado por Jiménez y Bazán Arquitectos SLP, ha sido un proyecto vivo desde sus orígenes, un proyecto que se ha ido adaptado en cada una de sus fases a las necesidades de los niños y niñas con diversidad funcional. Para esto se contó con la participación activa de la Plataforma Por un Puerto de la Cruz Accesible y Diverso, Visión Azul Asociación para la Concienciación sobre el Trastorno del Espectro del Autismo, Asmipuerto y con Sinpromi Sociedad Insular para La Promoción de Personas con Discapacidad.En todo este proceso participativo y consensuado, quedaban pendientes las últimas decisiones sobre el tipo de cerramiento de la instalación, que más allá de que pueda ser de utilidad para una mejor conservación de parque y mejorar la seguridad de los niños y niñas, es, y esto es lo verdaderamente importante en un parque de estas características, una medida imprescindible para alcanzar la inclusión total de entre otros, los niños y niñas con Autismo.Es por ello que en la Comisión de Ciudad Sostenible, es decir Urbanismo en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, y tras haberse escuchado comentarios en los corrillos típicos que se forman en cualquier evento del tipo de la inauguración del Parque, se trató el tema del cerramiento del parque y todos los grupos políticos estamos de acuerdo, desde el Consistorio, en la necesidad de efectuar el cerramiento que incluso en el acto inaugural madres y padres de las diferentes asociaciones volvieron a recordar su necesidad y pedir que se lleve a cabo lo antes posible. Espero y confío que la intención manifestada en Comisión por parte del PSOE y ACP, grupo del Gobierno, no sean palabras vacías y que la defensa de esta actuación sea llevada hasta sus últimas consecuencias a pesar de los últimos acontecimientos protagonizados por su homólogos en el Cabildo Insular de Tenerife.En el día de ayer, 1 de octubre, el Grupo de Coalición Canaria – Partido Nacionalista Canario en el Cabildo Insular presentó una moción en la Comisión Plenaria de Planificación, Turismo, Sostenibilidad, Carreteras e Innovación para que se proceda al cerramiento del parque y fue denegada por parte del Grupo del Gobierno. PSOE, Podemos y los tránsfugas que sostienen el Gobierno Insular han mostrado su cerrazón, su torpeza, su falta de capacidad para entender que no estamos ante una cuestión ideológica ni sobre un tema que pueda pasar por el rodillo del no por el simple hecho de ser una propuesta que viene de un grupo político en la oposición. Estamos ante una necesidad y un derecho que complete la inclusión en un parque del que todos y todas tenemos que sentirnos orgullosos. No es un parque de un partido político y ningún partido político debe poner trabas a que se concluya una obra asegurándonos que todas las demandas de los colectivos afectados que son los más vulnerables de la sociedad, sean atendidas y sus hijos e hijas puedan hacer uso en condiciones de equidad con el resto de niños y niñas que pueden hacer uso de cualquier parque sin necesitar elementos específicos para ello.Los derechos fundamentales de la ciudadanía no pueden estar al servicio de las cuestiones partidistas, del libre albedrío de los políticos de turno, ni de la apisonadora de un gobierno del Partido Socialista y Podemos, sostenido por dos tránsfugas.Me pregunto qué actitud van a tomar esos dos mismos partidos en nuestra ciudad, PSOE y ACP (marca blanca de Podemos) antes este golpe que sus iguales le han dado a la diversidad funcional en nuestra ciudad. Estamos ante la conculcación de un derecho fundamental, el de la igualdad de oportunidades de niños y niñas que esperan poder utilizar cuanto antes el Parque El Laurel en igualdad de condiciones y de seguridad que el resto de niños.Estamos en una encrucijada entre cerramiento y cerrazón en la que espero salga victoriosa la justicia, la equidad y la diversidad por encima del incomprensible rodillo de esa que se llama a sí misma izquierda progresista y sólo mira por sus prejuicios ideológicos y su incapacidad para comprender nada más que a sus propios egos políticos y su necesidad de pasar por encima de todos y de todo.

Sandra Rodríguez.

Portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria – PNC en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.