El saqueo a los canarios

Llegaron hace apenas unos meses rodeados de flores de sutiles aromas embriagadores que adormecieran las mentes y las conciencias de los canarios y canarias y no dejaran siquiera intuir, a muchos, que detrás de toda esa primaveral puesta en escena en pleno verano santacrucero, se escondía la cruda realidad que no es otra que la de ser los que con su goletas atracaban a la fuerza en el Gobierno de Canarias dispuestos a perpetrar el mayor saqueo que hemos vivido los canarios en nuestros ya mermados bolsillos que no nos permiten llegar a fin de mes. Corsarios con sables en forma de impuestos vestidos de lo que llaman izquierdas y progresismo con las siglas del PSOE, UP, NC y ASG en las banderas de sus mástiles.

A día de hoy tenemos presentados en el Parlamento de Canarias unos presupuestos para la Comunidad Autónoma para el próximo año 2020 fraguado bajo la mentira y la acusación continua de malas gestiones anteriores que informe oficial tras informe oficial han sido desmantelados, dejando sus falsedades y malas artes al aire. Ni el déficit, ni la deuda, ni los bancos, nada les vale para parapetarse en la destrucción de la economía familiar que nos están vendiendo como medida social y que sólo está sirviendo para aumentar el presupuesto de las empresas públicas y la partida de personal.Subida del IGIC, eliminación de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, subida de los tramos del IRPF. Esas son las medidas sociales de un gobierno que no sabe como cubrir las miserias de su propio partido, el socialista, que desde Madrid nos niega los 1.600 millones de euros que nos adeudan, o, por ejemplo la incapacidad de firmar el convenio de carreteras, vergüenza que también taparán con cargo al bolsillo de los ciudadanos, aportando más capital propio de los canarios en esta partida en la que el gobierno socialista en funciones se niega a participar.El IGIC, el IRPF y el impuesto de sucesiones no lo pagan los ricos y poderosos, los odiados por una izquierda sectaria para la que cualquiera que sea capaz de cubrir sin acudir a sus telarañas de subsidios universales y clientelares, se encuentra enmarcado en esos dos grupos de ciudadanos, minoritarios y es que cualquiera que no tenga que postrarse ante la todopoderosa y benévola izquierda dogmática para suplicar una hogaza de pan para sus hijos, es un ciudadano molesto que no pueden permitir que siga existiendo.La subida de los impuestos que pagamos todos para cubrir la fiesta socialista en todo el país es injusta porque grava a todos los ciudadanos por igual, no distingue niveles adquisitivos, ni patrimonios acumulados. La subida de impuestos desmedida y sectaria que nos impone el pacto de las flores cada día más marchitas, sólo genera pobreza y limita la capacidad de los canarios y canarias para hacer frente a sus gastos básicos. Ricos y pobres compran pan, huevos, encienden la luz, llaman por teléfono, y esperan recibir de sus nóminas, quienes las tienen, el mayor importe posible, después de pasar por el tamiz tributario.En Puerto de la Cruz, el mismo día que anunciara dos años antes la primera bajada de impuestos tras la salida del plan de ajuste, el Partido Socialista y Asamblea Ciudadana, se han puesto de la mano de sus compañeros en el jardín de las fragancias del Parlamento de Canarias y han rechazado posicionarse del lado de los ciudadanos pidiendo que no se suban los impuestos.La financiación de los Ayuntamientos pasa por revisar el reparto del FDCAN y del IGIC, la financiación de la propia Comunidad Autónoma pasa por exigir lo que nos deben desde Madrid y por no despilfarrar recursos en crear las ya conocidas redes clientelares a que nos tienen acostumbrados desde el Partido Socialista y que también en Puerto de la Cruz hemos sufrido y estamos comenzando a sufrir incluso en forma de promesas incumplibles, con la ley en la mano, como la de la creación de nuevas empresas públicas. Venta de humo y mentiras, el alimento que reparte siempre quien no tiene capacidad de gestión, valentía política y verdad que mostrar.Bienvenidos y bienvenidas al saqueo de los canarios, al saqueo de los y las vecinas de Puerto de la Cruz.

Sandra Rodríguez González.

Portavoz del Grupo Municipal de CC-PNC en Puerto de la Cruz.