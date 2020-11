Sáhara Libre ¿Para Cuando?...

Así es: el Acuerdo de Madrid celebrado el 14 de noviembre de 1975 entre España, Marruecos y mauritania no transfirió la soberanía sobre el territorio ni tampoco confirió a los signatarios la condición de "Potencia Administradora". Algo que , para empezar, España por sí misma no podía transferir unilateralmente. Sin embargo, a día de hoy, España sigue desentendiéndose del problema saharaui...

Vuelven a sonar tambores de guerra en el Sáhara Occidental resultado de la desidia del resto del mundo. ¿Sabían que a día de hoy, el Sáhara sigue siendo legalmente "Territorio no autónomo administrado por España"?...

Por lo que se sabe a ciencia cierta, todo es resultado de un proyecto de la CIA para "arrebatar" el Sáhara a España dado que se trataba de un territorio de vital importancia estratégica para Estados Unidos, por lo que el actual Rey Emérito, en aquel momento Príncipe de Asturias, recurrió a la mediación de Henry Kissinger para entregar el territorio del Sáhara a Marruecos contando a cambio con el apoyo de Estados Unidos ante el inminente cambio de régimen en España...

La realidad es que desde el año 1967 la ONU había recomendado la descolonización del territorio y que, poco después, habían empezado los movimientos por parte del pueblo saharaui para conseguir su liberación y convertirse en un Estado libre, pero todo eso fue obviado, primero por España, que reprimió los movimientos de liberación empezando con duros castigos y poco después cambiando el estatus de "colonia" a "provincia española", después igualmente obviado por EEUU, Marruecos y Mauritania (otro ejemplo más (y van...) de lo poco que nos vale tener una Organización de Naciones Unidas...

Desde el año 1973 se había creado el Frente Polisario, aunque había sido precedido por otro Frente de Liberación que había sido "desactivado" por la represión española con bastantes muertos y heridos y la "desaparición" (recordemos que estábamos bajo el régimen franquista) de su líder, Sidi Brahim Bassini. El Frente Polisario, tras la retirada de España, había decidido enfrentarse a las fuerzas opresoras que pretendían quedarse con todo el territorio (Marruecos y Mauritania) creando la República Arabe Saharaui Democrática (RASD) logrando, años después, firmar la paz con Mauritania, pero no así con Marruecos, que se había "adueñado" de la mayor parte del territorio...

Lo cierto es que Marruecos llegó a utilizar armas prohibidas contra la población saharaui, con la mayor parte del mundo haciendo la "vista gorda", hasta que se firmó en 1991 el alto el fuego con la creación de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) que se celebraría en el año siguiente, 1992. Y hasta la fecha sigue sin celebrarse...

Marruecos ha maniobrado desde el principio para que ese referéndum no se celebre nunca y de hacerlo, conseguir mediante juego sucio que el resultado le sea favorable. Ha procedido a llenar el territorio saharaui con población foránea (marroquí) hasta que sea mayoritaria y que tengan Derecho a voto en el referéndum, a lo que, obviamente, el Frente Polisario se opone...

El problema se agrava cuando la población saharaui vive en pésimas condiciones: la mayoría vive como refugiados en campamentos en el desierto de Argelia, enfrentándose cada día a penalidades que ningún ser humano debería pasar. Los que viven en los territorios ocupados sufren detenciones, abusos policiales y un trato muy diferenciado del que recibe la población migrante marroquí. Sin embargo siempre nos acordamos de Gaza y Cisjordania y la represión Israelí mientras nos "olvidamos" de que justo aquí al lado la realidad es la misma...

Canarias mira hacia Africa y entre nosotros y el Sáhara Occidental existe una franja de oceáno llamada Banco Pesquero Canario Sahariano que desde hace años no puede ser utilizada ni por los canarios ni por los saharauis. Solo por Marruecos, país con claras intenciones expancionistas y que ya intenta apropiarse de las aguas canarias para hacerse con las minas submarinas descubiertas al sur de Canarias como hizo en su día con el fosfato, hierro, petróleo y gas del territorio saharaui ocupado...

España no puede seguir de perfil ante el problema. Desde el Derecho Internacional, según Felipe Briones, secretario de la asociación internacional de Juristas para el Sáhara Occidental y fiscal anticorrupción de Alicante, siendo legalmente el Sáhara "territorio no autónomo" le corresponde una autoridad administradora que es España, no Marruecos. Existe una violación sistemática de los Derechos Humanos. Es un territorio ocupado ilegalmente por Marruecos. El derecho internacional prohíbe que una potencia colonial abandone ese territorio antes de que esa población se autodetermine vía celebración del referéndum...

Por tanto la posición española debe variar. Su obligación legal como autoridad administradora es la de lograr el referéndum de autodeterminación, como se ha explicado. Sin embargo pesan más los acuerdos con el reino alauita, ese que tanto hace contra los intereses de Canarias. Puede que aquí también debamos alzar la voz...

