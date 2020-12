Así anda de soliviantada la ultraderecha española estos días. Tanto la que tiene representación parlamentaria como sus correligionarios, sus adeptos al bulo, a la continua amenaza, al permanente desprecio hacia quienes no comulgan con sus ¿ideas?... En definitiva, los adictos a la sinrazón...

Si ya de por sí resulta escandaloso para la lógica humana que haya militares retirados que hablen de fusilar a 26 millones de españoles porque , según sus cálculos, es lo que suman los que no "piensan" como ellos, aún es más ininteligible para la razón que esas palabras sigan sin ser sancionadas , sin exigírseles responsabilidades a sus autores...

Lo triste es que, en su atropello, en su despotismo, son incapaces de tener en cuenta que si somos 26 millones de españoles los que pensamos diferente, la lógica matemática dice que entonces son, en todo caso, máximo 21 millones los que están o podrían estar de acuerdo con su ideología. Por tanto son minoría. Pero claro, no podemos exigir un mínimo de razonamiento lógico a quienes son incapaces de la más mínima reflexión racional...

Pero no solo se trata de esa barbaridad, de ese exabrupto injustificable. Se trata también de ese permanente bombardeo de bulos, la mayoría sin la menor consistencia ni credibilidad, pero que no dudan en repetir una y otra vez, quizás intentando emular a Göbbels cuando decía que "Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad"...

Pero claro, no podemos pretender que unas mentes vacías de toda dignidad o coherencia se vean representadas en Cicerón, en Platón, en Descartes o en Sartre. Es más "coherente" que se sientan imbuídos por las doctrinas totalitarias del nazismo alemán, el fascismo italiano o el franquismo español...

De hecho, llenan las redes sociales no solo con sus bulos, sino que discuten acaloradamente haciendo afirmaciones carentes de todo razonamiento coherente o mínimamente razonable. Cuando sueltan cosas tales como que "Hitler era de izquierdas" o que "con Franco éramos más libres" uno se da cuenta de que no merece la pena perder el tiempo intentando razonar con quien es incapaz de ello...

Todo ello no hace sino reafirmar el hecho de que el mayor problema del Estado español sigue siendo la falta de inversión tradicional en la Educación. Un Pueblo que recibe una Educación correcta, dotada de medios, se convierte en un Pueblo culto, capaz de razonar, de admitir sus defectos y de no volver a repetir errores del pasado. Ahí está el ejemplo de Alemania, donde toda exaltación del nazismo está no solo castigada penalmente, sino además repudiada por la propia sociedad...

Puede que tanta perturbación, tanta inquietud de la extrema derecha estos días se deba a que temen la próxima llegada de la Ley de Memoria Democrática. Una Ley extremadamente necesaria para acabar con estas exaltaciones de una dictadura impuesta por un dictador genocida, para evitar intentos de justificar lo injustificable, para dejar de dar vergüenza al resto del mundo civilizado...

Pero nada de esto dará resultado si no se avanza en una Educación Pública al alcance de todos, con los medios necesarios para generar capacidad de razonamiento, de comprensión. En definitiva, de desarrollar una sociedad más justa y propia de nuestra era...

Angel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com