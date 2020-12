¿INCAPACIDAD O BOICOT AL TURISMO EN CANARIAS?

Tanta promesa incumplida, falta a la verdad, dejadez, desinterés en un destino ante su principal temporada alta durante 8 meses no ha hecho más que crear frustración e impotencia. Las miles de empresas del Archipiélago llevan en vilo todo este tiempo, abriendo y cerrando sus negocios, no por la pandemia, sino por la falta de previsión de medidas eficaces.

No se explica, y menos con cifras escalofriantes de pérdidas en destino, que sea fruto de la incapacidad de una Ministra en Madrid. Resulta más inexplicable aún, que dicha persona no haya sido destituida a la primera, como hubiera ocurrido en cualquier país desarrollado de este mundo.

¿El Estado está boicoteando la principal industria de una Comunidad Autónoma que en este caso es Canarias? Este planteamiento sería la única explicación razonable a tantas cortapisas consecutivas. La segunda pregunta sería, ¿con qué motivo?

El Círculo Turístico de Canarias representa no sólo a la vivienda vacacional, sector alojativo que engloba al 25% de las camas turísticas de Canarias, sino también a sectores como de comercio, ocio, restauración, inmobiliaria, transporte, etc.

Se entiende, que en el Arichipiélago "Turismo somos Todos" y por ende conlleva a la generación del 80% de la economía que se genera en las islas. Por tanto, tenemos el derecho a que se cumplan y reconozcan nuestras demandas.

La reiterada respuesta a que dependemos de las decisiones que tome la CE no es cierto. Ya existen las recomendaciones vertidas por Europa del 20 de noviembre de aceptar los test seguros de antígenos válidos para viajar.

Advertimos incesantemente , que cada día que pasa sin las garantías suficientes de un flujo considerable de turistas que nos den la seguridad absoluta de poder abrir nuestros negocios, nos condena a una debacle social y económica, que ya de por sí es irreversible.

Por tanto, exigimos la toma de medidas necesarias, sin parches provisionales, como sigue:

1. La aceptación inmediata de los test de antígenos para TODOS los viajeros que entran por puertos y aeropuertos en Canarias.

2. El control y la verificación de dichos tests o en su caso, declaraciones responsables, por parte de las autoridades sanitarias EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS. Baleares hoy, ya también se ha pronunciado en la misma línea. No compete dicha responsabilidad a los alojamientos turísticos.

3. En caso que no se presenten a la llegada de los viajeros tests, la posibilidad de efectuarlos sin amenaza de sanción en los mismos puertos y aeropuertos, soportando los turistas los costes correspondientes.

Sólo tomando dichas medidas, podremos garantizar que Canarias se convierta en un auténtico fortín seguro a nivel mundial, capaz de preservar la seguridad sanitaria de trabajadores y residentes.

Círculo Turístico de Canarias