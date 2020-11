España arruina a Canarias

Estos meses atrás, por primera vez en la historia de las islas, colectivos, empresarios, asociaciones y federaciones de todos los sectores apoyaron a nuestro Gobierno de Canarias en reivindicar la puesta en marcha de corredores turísticos seguros que garantizaran el flujo turístico con todas las garantías sanitarias para dar confianza a nuestros principales mercados emisores. Incluso se sacó un Decreto-Ley in extremis para presionar a mover ficha al Gobierno Central, en la que a través del derecho de admisión en los establecimientos turísticos se obligara a todos los viajeros a presentar un test PCR o de antígenos negativo.

Es cierto que se elaboró una Orden Ministerial pocos días más tarde para toda España, pero como ya estamos acostumbrados, tarde e insuficiente. Exige exclusivamente test PCR, que por su precio y dificultades sobrevenidas, más que abrir los corredores turísticos, los cierra.

A pesar de que la comisión europea valida los test de antígenos como prueba admisible que limite las restricciones de libertad de movimientos entre los países europeos, Madrid no rectificó en último minuto de descuento la noche antes de la publicación de la orden y persiste en la PCR como única prueba válida para acceder a cualquier comunidad autónoma española.

Resulta incomprensible que los requerimientos del Gobierno de Canarias, de Europa y de todos los agentes sociales y económicos insulares instando al Estado a modificar esta exigencia no sean tenidos en cuenta. Así como es incomprensible la reiterada y continua falta de sensibilidad para con nuestras islas, haciendo oídos sordos a nuestras necesidades.

Estamos condenados constantemente a reinventarnos con normativas y soluciones que suplanten la inexistencia de medidas desde Madrid, con el único motivo de poder mantener "la cabeza sobre el agua". Si el fin era quebrar a Canarias, no lo han podido hacer mejor.

Por todo ello, las consecuencias que ya estamos viviendo son catastróficas a todos los niveles, pero, además, hay que añadir:

1.- Falta de confianza en el destino. No es posible que hoy saquemos una normativa, mañana otra y que pasado mañana la volvamos a modificar o sustituir por otra distinta y contradictoria.

Pero, lo peor ha sido la de desoir a una CCAA que lleva reclamando corredores turísticos seguros desde hace meses. Hubiese bastado hacer una normativa hace meses con los test PCR y haber añadido los test de antígenos cuando fueron declarados seguros.

Nuestros países emisores están constantemente en vilo sobre las constantes y cambiantes decisiones que se toman. Constantes cancelaciones de vuelos. Viajeros que sienten inseguridad en reservar sus vacaciones por los continuos cambios en las exigencias para visitarnos.

2.- Falta de confianza de los empresarios. Para entender Canarias, hemos de partir del hecho que "Turismo somos todos". No se limita al sector alojativo. Turismo también es comercio, restauración, ocio, alquiler de coches, transportes, alimentación, sector inmobiliario, etc., sumando en su totalidad aproximadamente un 80% del PIB canario. No somos Andalucía, ni Madrid, ni Barcelona, ni Mallorca, en Canarias, los pilares que sustentan nuestra economía son otros. Aquí, las empresas se han visto obligadas a endeudarse para sobrevivir, la competitividad de los destinos hace que tengamos que bajar precios, por lo que, ni el mejor de los escenarios, las empresas más débiles podrán subsistir. Y, con ello, más desempleo y precariedad.

Si en un primer momento los empresarios optaron por los ERTES hasta la recuperación del sector, hoy muchos de ellos están poniendo sus hoteles en venta y cerrando o presentando concurso de acreedores de comercios, restaurantes, empresas de ocio y un largo etc. para salvaguardar su patrimonio. Y lo peor es que esta falta de confianza es generada por la pésima gestión e intervención por parte de Madrid.

Por todo lo expuesto, el Círculo Turístico de Canarias no va a admitir más "QUIZÁS, PUEDE QUE, ESTAMOS VALORANDO/ESTUDIANDO" por parte del Gobierno Central porque aceptar los test de antígenos es vital para una tierra a la que SE LE ACABA EL TIEMPO, y, encima ya ha perdido parte de su TEMPORADA ALTA.

Canarias también es España y merece la misma atención e interés para salvaguardar su economía, empezando por proteger su temporada alta de Turismo, sus empresas y su sociedad. Conviene no olvidar que antes de la pandemia ya éramos la segunda CCAA más pobre del país y la quinta región más pobre de toda Europa.

Círculo Turístico de Canarias