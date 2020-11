Ahora se utiliza mas los juzgados que la quema , es mas moderno.Las ciudades de la justicia eran para hacer justos ¿ pero donde están ?Estas instituciones ahora gozan de una infraestructura monumental y financiación estatal pero están muy pero que muy lejos de conseguir su objetivo ya quehoy no vemos personas justas por prácticamente ninguna parte.Es mas bien una sociedad plagada de injusticias.Ahí cada uno hace su parte y esto será debido mas bien a que la sociedad ha entrado en una gran degradación y el individuo en si ha perdido los valores.Por supuesto el valor de ser una persona justa hoy no existe.Entonces ¿ para que sirven estos monumentos de "ciudades de la justicia " ?No se entiende bien porque están ahi si sus objetivos no se cumplen , no solo eso sino que cada día se crea una sociedad mas injusta, mas desigual, mastirana y mas cruel.¿No serán mas bien aparatos económicos camuflados bajo el nombre que ya hemos nombrado ?Los que imparten justicia ¿se pueden poner en el lugar del otro ?Esas personas , porque son personas igual que uno, ¿ tienen coraje para arriesgarse en un momento dado o estan ahí por prestigio o dinero ?Estas instituciones padecen hoy el mismo mal que podría padecer el cuadro social que hemos dibujado.Es la persona en si la que tiene que comenzar desde si mismo , siendo justo el en primer lugar consigo mismo y con los que los rodean desde ahí crearemos una sociedad de justos y podremos salir de esta mundo lleno de barro.

Jesús Antonio Fernández Olmedo