MIGRACIÓN: ESTAMOS SOLOS

El Gobierno central ha decidido que los migrantes se queden en Canarias; se han ido a negociar con Marruecos y han vuelto sin soluciones. Nos dicen que habilitarán 7.000 camas para los migrantes pero que, de ningún modo, habrá traslados a otras comunidades autónomas.Pero esto no sucedió con los refugiados. En aquella ocasión se pidió que fueran repartidos por todo el territorio español. De hecho, se preguntó a todos los ayuntamientos cuántos refugiados podrían acoger.Pero cuando se trata de Canarias... la cosa cambia. Estamos muy lejos y nuestros problemas no les afectan y, lo peor de todo, es que nuestros representantes en el Congreso de los Diputados, tanto los de la provincia de Las Palmas como los de Santa Cruz de Tenerife, han dado por buena la decisión del gobierno y no han hecho absolutamente nada por Canarias.Nos buscan en campaña, nos alaban en campaña, nos prometen en campaña y, cuando llega el momento de defendernos, dicen "Sí Bwana" a su partido correspondiente.Al señor Sánchez sólo le preocupa aprobar los presupuestos y, para ello, se vende al mejor postor y concede licencia a independentistas. Nosotros, los canarios, no conseguimos nada por dos razones: porque no somos independentistas y porque nuestros 15 diputados prefieren mantener su sillón en las Cortes Generales antes que defendernos.¿Qué sucedería si nuestros diputados socialistas y de Podemos decidieran votar en contra de los presupuestos o de cualquier actuación que el gobierno lleve al congreso para su debate y posterior votación?Señores diputados canarios, cumplan su promesa de defender Canarias y tomen cartas en el asunto; ustedes son nuestra voz en Madrid, ustedes nos deben el estar ahí y, desde aquí, les exijo que cumplan, que no den un paso atrás hasta que el problema de la migración quede totalmente solucionado, porque no es un problema canario, es un problema de toda España y el Gobierno central no puede utilizar Canarias como tapón para la migración.Luc André Diouf Dioh, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Ariagona González Pérez, Héctor Gómez Hernández, María Tamara Raya Rodríguez (PSOE), María del Carmen Pita Cárdenes, Alberto Rodríguez Rodríguez (UP), Pedro Quevedo Iturbe (NC), Guillermo Mariscal Anaya, María Auxiliadora Pérez Díaz, Sebastián Jesús Ledesma Martín, Ana María Zurita Expósito (PP), Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Rubén Darío Vega Arias (VOX), Ana María Oramas González-Moro (CC), den la cara por Canarias y presionen con su voto para que nuestra comunidad autónoma tenga el respeto que se merece.

Beatriz Correas

Concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria