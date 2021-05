Vivienda Vacacional ¿Ni chicha ni limoná?

Ya no somos viviendas, dicen e intentan vendernos, sino una modalidad de alojamiento turístico. Pese a que cuando no están ocupadas por viajeros sí lo somos, de acuerdo a la Agencia Tributaria que nos limita así de la deducción de gastos. Los Tribunales además están fallando, que no se nos pueden aplicar normativas de locales, ya que somos viviendas.

Para nuestros detractores también es un filón, ya que pese a que los datos son clarividentes prefieren seguir con la gran mentira y nos culpan de la falta y el encarecimiento de viviendas para residentes. Para todos, en especial aquellos políticos amantes de repetir mantras, ASCAV repartió un estudio minucioso realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2019, que algunos evidentemente ni han mirado. Bien sea por falta de tiempo, interés o lo que es peor, pero a lo que tristemente estamos acostumbrados, complacer a algún que otro colectivo...

Como alojamientos turísticos reglados evidentemente debemos cumplir todas las exigencias municipales, insulares, regionales y fiscales (todas y cada una). Y puedo asegurar que lo intentamos al máximo, pese a que en algunos lugares nos lo ponen más que difícil. Llevamos más de 4 años batallando que se unifiquen criterios de los Ayuntamientos y hemos llegado incluso a denunciar la situación al Defensor del Pueblo, pero no hay manera. No vamos a negar que el grueso de problemas nos los encontramos, como siempre y a pesar del cambio de color político, en la Isla de Tenerife.

A ver señoras y señores políticos, estamos seguros que hoy por hoy nadie entendería que los criterios y exigencias para abrir un comercio o restaurante en Telde sean diferentes a abrirlo en Corralejo o La Geria, Chipude o Frontera, pero sí en Granadilla de Abona. Pues esto es lo que pasa con la vivienda vacacional.

Y llegó la pandemia y le dio el vuelco a nuestro panorama turístico en las islas.

De pronto, un proceso de cambio que se venía gestando lentamente en las preferencias de muchos viajeros se materializó en meses. La experiencia de viajar y alojarse en cualquier lugar de las islas, vivir en un entorno auténtico local y descubrir nuestra cultura y gastronomía con garantías de seguridad sanitaria e independencia dio un leve respiro a muchos propietarios de fincas, villas y casas aisladas.

Y nos llegaron los teletrabajadores "declarados" o "no declarados" como tal, foráneos buscando un lugar para sobrellevar aquí con mejor clima las difíciles situaciones de sus países de origen. Ofrecemos viviendas con todas las comodidades o incluso mayores, de las que disponen en sus países y al haber tenido que renunciar a sus vacaciones habituales, incluso gastan más en el alojamiento. Casas con piscina y amplios exteriores se ha convertido en una apuesta segura.

Nos quedamos sin duda cortos cuando hablamos que más del 50% de nuestra ocupación ha sido debida a los teletrabajadores, ya que podemos hablar de los "declarados". Los que nos dedicamos al sector sabemos y podemos denominar "no declarados" aquellos que vienen con la familia y cuyos niños pueden tele-estudiar. Viviendas cómodas y amplias con buena cobertura WIFI para que varios miembros puedan estar conectados por videoconferencia al mismo tiempo es la máxima exigencia.

Hablamos de un viajero de un medio a alto poder adquisitivo que busca un "hogar" lejos de su hogar para estancias largas y sabe valorar económicamente lo que recibe.

Esta tendencia es clara y está en pleno auge, no sólo por la pandemia. Y detrás vienen las empresas que entienden que se puede teletrabajar, pero que también tiene que haber un lugar para socializar dentro de la empresa, donde compartir y generar ideas.

En cambio, las viviendas vacacionales en edificios o con espacios comunes quedaron en un segundo plano. No es buen momento para compartir ni convivir.

Y llegaron las ayudas para minorizar los efectos de la pandemia.

Llegaron para algunos. Porque los propietarios de las viviendas vacacionales que no están dados de alta como autónomos, que no tienen por qué y declaran a través del IRPF, se quedaron con las manos vacías. Como si a ellos no les hubiese afectado el confinamiento y las restricciones. Para ser más exactos, como si no fueran una modalidad turística reglada y cumplieran con todas las exigencias habidas y por haber.

Aviso a navegantes, la CNMC ya se ha pronunciado al respecto y puede caer una lluvia de demandas nuevamente. Qué triste...

Los propietarios de VV vacacionales, como los gestores e intermediadores sólo nos hemos podido acoger a los ERTES, y a pequeñas ayudas como autónomos durante el confinamiento, al igual que cualquier otro sector. Pero a nada más. De ahí, que transitoriamente por tener el agua al cuello, el 20% de los propietarios no tuvieron otra salida que alquilar sus viviendas por larga estancia.

Las ayudas directas han brillado por su ausencia.

¿A caso no es evidente que somos alojamiento turístico reglado? ¿Para lo bueno y para lo malo o sólo para lo malo?

¿Y las ayudas para el sector alojativo anunciadas para cuándo? ¿Y para quién? ¿Otra vez para los mismos de siempre? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar antes de tener que cerrar y engrosar la creciente lista del paro con todo lo que conlleva?

A todo esto se suman las promesas que no se cumplen. Promesas que se anuncian con titulares en los periódicos y no se materializan. Meses de espera sin recibir una contestación.

Pónganse de acuerdo, si somos alojamiento turístico reglado que sea para todo, también para sentarnos en los Consejos Turísticos Insulares y Regionales. Porque así como cumplimos con nuestras obligaciones, insistimos también en nuestros derechos. Curiosamente, Tenerife está cogiendo la delantera en este sentido...

Asociación Canaria de Alquiler Vacacional