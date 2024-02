Lo que no quieren que sepas de la VV en Canarias

En la actualidad, la Cátedra está estudiando también el empleo indirecto que genera, pues, gracias la VV viven empresas de reforma, supermercados, taxis, empresas de alquiler de coches, empresas de limpieza, restaurantes, empresas de seguros, empresas de informática, empresas gestoras de VV y un largo etc. que por lo pronto no se ha podido o querido cuantificar."Por culpa de la VV no hay vivienda digna en Canarias". ¿Resulta creíble que un 4,33% del parque total de viviendas que se dedican al alquiler vacacional genera un efecto tan pernicioso?Obsérvese que en los municipios "residenciales" (capitales insulares) la presencia de la VV está entre el 1,06 y el 3,64% del parque total de viviendas (es menor que la media de toda Canarias) ¿Se ha alguien planteado los efectos que estas viviendas generan en la economía de los municipios cuya presencia de viajeros no es masiva?"No hay vivienda para los trabajadores del sector en los municipios turísticos"¿Es de extrañar que en los municipios de mayor presencia de visitantes haya más VV que las que hay en los que son más residenciales?Los municipios turísticos fueron diseñados para albergar turistas, no residentes. Que cada cual saque sus conclusiones con los siguientes datos:• Canarias alberga más de 16 millones de turistas en un 2% de su territorio.• San Bartolomé de Tirajana por ejemplo, es el destino preferido de los turistas en las Islas Canarias y el onceavo de España, con 1,69 millones de turistas en 2022; le sigue muy de cerca Adeje, el doceavo municipio más visitado de España y el que más turistas recibió de Santa Cruz de Tenerife, con 1,68 millones de turistas; Arona, con 1,54 millones de turistas ocupa la décimo cuarta posición; y Tías la vigésimo segunda.• Los cuatro municipios con más turistas de las Islas Canarias en 2022 que más destacan por su intensidad turística son: Tías, que es de los 25 municipios más visitados en España, el que mayor número de turistas por habitante tiene, con 48,4 turistas por habitante; Adeje cuenta con 34,1 turistas por habitante; San Bartolomé de Tirajana con 32,0; y Arona 18,6. Cabe destacar que la media en España es de 5,2 turistas por habitante.• Según la Universidad de La Laguna (ULL), 14 de nuestros 88 municipios concentran casi el 95% de las pernoctaciones turísticas y 7 de esos 88 más de 500.000 pernoctaciones. Por lo que, es lógico que también en estos municipios se concentren más plazas de VV por habitante. De hecho, existen más del doble de plazas de hoteles y de apartamento por residente que de VV tal y como suscribe la Cátedra de Territorios sostenibles, Desarrollo Socioeconómico y Turismo de la ULL. • Por su parte, según el propio Cabildo insular, Fuerteventura recibe 1.933.891 visitantes y el municipio de La Oliva 414.073 en el 2023 y cuenta con 29.099 residentes, por lo que, resulta evidente que en La Oliva como en mucho de los "municipios turísticos" haya más turistas que residentes y no es por causa de la Vivienda Vacacional como se afana a decir el Gobierno de Canarias, puesto que hay mucho más del doble de plazas hoteleras y extrahoteleras que de VV, pero, en un ejercicio de transparencia ¿por qué esos datos no se exponen a la ciudadanía?"Por culpa de la VV los alquileres son más caros".A nadie se le escapa que comprar una vivienda es prohibitivo hoy por hoy en Canarias, la subida de los tipos de interés ha retraído un 16% la compra de inmuebles, lo que implica que la demanda de vivienda de alquiler crezca, por lo que, los precios de los alquileres seguirán subiendo aún más.La nueva Ley de Vivienda ha hecho que un 30% de la oferta de alquiler de larga temporada en Canarias haya optado por otras opciones que les de mayor seguridad y certidumbre: cerrar el inmueble, dedicarlo a alquiler de corta temporada, el alquiler vacacional o venderlo a extranjeros (el 30% de las operaciones de compraventa son a no residentes) son las principales vías de elección, lo que supone que la oferta siga cayendo y por tanto, los precios suban.La ley de la oferta y la demanda impera como en cualquier mercado: a mayor demanda y menor oferta los precios se disparan. ¿Cómo se para este bucle? con incentivos y garantías al alquiler, con promociones privadas cuyos trámites administrativos no sean tan tediosos y sin duda, con vivienda social. Es vital incrementar la oferta para equilibrar los precios. Según el propio Diputado del común en Canarias, la escasa promoción y construcción de vivienda pública en los últimos 30 años ha llevado a Canarias a tener un parque público inferior al 1% del total, frente al 2,5% de media estatal y el 9,3% europeo. Esto y el gran número de viviendas vacías son los principales lastres de la situación de la vivienda en Canarias, no la VV. Canarias ha pasado, según el INE, de 138.221 viviendas vacías en el 2011 a 211.331 viviendas vacías en 2021. La vivienda vacía supera en 5 veces el actual déficit de vivienda. De hecho, Santa Cruz de Tenerife ocupa el primer lugar nacional, con un 17,3% de su parque total de viviendas vacías mientras que Las Palmas de Gran Canaria, la cuarta posición, con el 14,28%. Respecto a localidades con población superior a 10.000 habitantes, el municipio de Tías, en Lanzarote, se sitúa en el primer lugar nacional, con un 48% de viviendas vacías respecto al total de las viviendas de ese término. Bien es cierto que la VV es un factor más, pero, es residual (un 4,33% del total), no es el único ni el determinante como ha afirmado y corroborado el Instituto TIDES de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).¿Por qué un propietario opta por el alquiler de corta estancia, vacacional o cerrar su piso perdiendo incluso una deducción fiscal del 60% de sus ingresos?La respuesta es contundente, porque se siente desprotegido, porque no le pagan la renta y no pasa nada, porque le destrozan su inmueble y no pasa nada, porque los procedimientosjudiciales son larguísimos, porque alguien sentado en un despacho decide el precio al que tiene que alquilar el inmueble sobre el que ha materializado los ahorros y el esfuerzo de toda una vida, porque todo son obligaciones y, ¿dónde quedan sus derechos?Un estudio de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV a una muestra de más de 800 propietarios de la VV en Canarias, reveló un dato muy contundente y unánime: "Si no puedo alquilar mi vivienda como vacacional, preferiría cerrarla o venderla antes de ponerla en larga temporada".ConclusiónTenemos un problema enorme con la vivienda en Canarias, eso nadie lo pone en duda, pero, también es cierto que, el derecho a una vivienda digna es tan constitucional como el derecho a la propiedad o el derecho a la libertad de empresa y todos han de equilibrarse y adaptarse a las distintas realidades para que nadie se vea agraviado.Estamos obligados a remar en la misma dirección, conciliar todos los intereses y actuar con responsabilidad, pero, sobre todo, estamos obligados a planificar un devenir turístico con una oferta diversa que responda a las demandas de nuestros visitantes, que sea responsable e integradora, respetuosa con nuestro territorio, nuestra gente y con unas infraestructuras acordes a un crecimiento que se mantiene descontrolado.Los 1,6 millones de viajeros que escogen la VV, repartidos por todas las islas y todos los municipios de Canarias, de los más de 16 millones que recibimos, no provocan los problemas de gentrificación o turistificación a los que se refiere el Gobierno de Canarias para justificar un desarrollo normativo. Unos problemas que hoy por hoy son inexistentes y cuya afirmación irresponsable nos hacen un flaco favor como destino internacional.Algo no estamos haciendo bien cuando un 36% de la población canaria, es decir casi 780.0000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Tenemos la obligación de integrar a nuestra gente como una parte activa de nuestros recursos turísticos. El alquiler vacacional permite democratizar parte de esos recursos turísticos, pues, 1,6 millones de visitantes escogen una modalidad de alojamiento que de no existir, iría a otro destino. Una actividad que genera un impacto económico, sólo por alojamiento, de más de 2.200 millones de euros, que se quedan en Canarias y que además, permite recaudar a la Agencia Tributaria Canaria más de 140 millones de euros de IGIC (Canarias sigue siendo la única CCAA en la que la VV paga IGIC). También se queda en Canarias el tramo autonómico del IRPF de los arrendamientos de VV. Al mismo tiempo, la VV hace que prolifere un tejido empresarial y profesional que se está formando y digitalizando a toda velocidad y que permite a nuestros jóvenes disponer de una oportunidad en el sector turístico de su tierra. También permite que muchos pequeños propietarios canarios tengan un complemento de renta para dar cobertura a distintas realidades o necesidades que permitan que: sus hijos puedan estudiar fuera o recibir servicios de atención sociosanitaria de sí mismos o de familiares o porque es su único medio de subsistencia y fuente de ingreso o porque simplemente mejora su calidad de vida.Resulta inexplicable coartar la libertad de elección de una parte de la ciudadanía, que ya de por sí lo está pasando mal, a que evolucione y mejore con sus propios recursos o medios.Parece coherente que, si hemos de poner límites, no prohibiciones injustificadas, éstos sean para todos, al menos hasta que seamos capaces de solventar con ciertas garantías los problemas de movilidad, de vivienda, de infraestructuras, formativos y de sostenibilidad medioambiental, económico y social que tenemos por delante. Pero, ¿de verdad se hace así o priman otros intereses?Lo cierto es que, a día de hoy, seguimos en la senda de proyectar y aprobar más complejos turísticos en todas las islas sin prever o planificar de antemano vivienda e infraestructuras que den cobertura a las futuras demandas.

Asociación Canaria del Alquiler Vacacional