El profesorado de las escuelas pesqueras, aún sin cobrar las tutorías

El 1 de septiembre de 2017, en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, la Consejería de Educación y Universidades y las centrales sindicales representativas del profesorado de la enseñanza pública, en presencia del presidente del Gobierno de Canarias, firmaron el acuerdo sobre la mejora del marco retributivo del personal docente no universitario. Estas mejoras se reconocieron desde el 1 de enero de 2018. Entre ellas figuran las que tienen que ver con la función tutorial.

Los profesores de la Consejería de Agricultura están equiparados en jornada y en sueldo con los de Educación. Estos sí que están cobrando las tutorías desde hace tiempo, pero los de Pesca aún no han percibido ni un euro, a pesar de reclamaciones que ha hecho el profesorado y que no han recibido respuesta.

¿Pretende la Secretaría General Técnica de Agricultura que se judicialice el tema? Da la impresión de que sí. Es deplorable que los tutores de la Consejería de Educación estén percibiendo esas mejoras retributivas y los que pertenecen a la Consejería de Agricultura estén esperando aún a ver si alguien del este organismo se percata del tema, cuando ya han pasado tres años desde que se puso en marcha el acuerdo de mejoras retributivas para el profesorado canario, a las que abrió la puerta la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria.

¿A qué se sebe esta tardanza? Sospechamos que puede deberse a ineptitud, abandono o irresponsabilidad por parte de la Administración.

Desde CSIF exigimos que se regularice esta situación discriminatoria de manera inmediata y con retroactividad al 1 de enero de 2018. Asimismo, ponemos los servicios jurídicos del sindicato a disposición de nuestros afiliados para emprender las acciones legales oportunas si es preciso.

Jesús Manuel Díaz Lorente.

Delegado del CSIF