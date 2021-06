Hay que dar una solución ya a las personas en abuso de temporalidad

El ministerio lleva ya demasiado tiempo retrasando su propuesta y no puede dejar pasar esta oportunidad histórica de poner fin a esta situación de abuso en nuestras administraciones públicas. Hasta el momento, el ministerio ofrece una solución a futuro que penaliza a las personas interinas y no ofrece respuestas a la situación de las personas que hoy sufren esta situación.

CSIF considera que esta reforma legislativa debe perseguir y contemplar tres objetivos para el conjunto de empleados públicos:

1. Definir con claridad en nuestro marco legislativo las situaciones de temporalidad que se consideren contrataciones en abuso y fraude de ley resarciendo los perjuicios ocasionados al personal que se encuentre en dicha situación conforme a la Directiva UE.

2. Obligar a las administraciones a convocar en las ofertas de empleo público todas las vacantes reduciendo los plazos de ejecución y fijando sanciones (disciplinarias, administrativas, por la vía de lo civil y penal) para los órganos gestores que incumplan.

3. Garantizar la movilidad y la promoción interna de los empleados públicos fijos, convocando concursos de traslados permanentes para cubrir las vacantes con carácter previo a su cobertura mediante procesos selectivos de manera simultánea y potenciar la promoción interna reservando al menos del 30% de las plazas para este sistema de cobertura, cambiando la realización de un nuevo proceso selectivo por la superación de un curso selectivo.

En todo caso, CSIF mantiene una posición constructiva cara a la negociación y esperamos que nuestras aportaciones se tengan en cuenta. En este sentido, instamos al Ministerio a que no pierda esta oportunidad histórica para corregir el abuso de la temporalidad y reparar el perjuicio de las personas en esta situación, tal y como nos marca la UE.

Jesús Manuel Díaz Lorente.

Delegado del CSIF