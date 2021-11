¿A quién no le ha pasado eso de salir de "tranqui" y terminar a las siete de la mañana desayunando churros con chocolate sin ser fin de año? Estimado lector, esa sonrisilla que se les acaba de dibujar en la cara le delata.

Y es así. A todos, en mayor o menor medida, nos ha pasado alguna vez. Conozco casos de gente que un sábado por la noche deciden salir a cenar y terminan cogiendo un barco el domingo por la mañana para ir a ver a un amigo a Tenerife. O quienes salen a tomar algo y terminan en la casa de alguien que no conocen, con gente que no conocen sin saber qué demonios hacen allí. No, no son ejemplos propios puestos en tercera persona. No me sea usted mal pensado, por favor.