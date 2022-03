Así no AENA

¿Como es posible que una organización que todavía no ha llegado a las cifras pre pandémicas tenga estos problemas organizativos en sus instalaciones?, ¿se imaginan un hotel o un restaurante privado que tuviese estos problemas en su negocio? Pienso que esto es inimaginable porque ese negocio estaría cerrado por falta de demanda a la primera de cambio.Nuestros destinos no pueden admitir esos incidentes porque si se admiten, nuestra primera industria acabará sufriendo las consecuencias.No me valen las excusas de que fue tal o cual departamento o que falló tal o cual protocolo porque el daño que se hace al sector turístico de las islas y con ello a su economía pública y privada es de una gran magnitud y pueden llegar a ser demoledoresCreo que la Patronales Turísticas de ambas islas ya han presentado sus quejas y deben estar atentas a lo que pase en el futuro próximo para evitar males mayores.

José María Barrientos

Promotor Turismo y Ocio

La Excelencia es posible

WLT (We Love Turismo)