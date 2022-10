Feijóo, otro bluff del PP...

La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la esfera estatal pareció evidenciar en un primer momento una cierta probabilidad de "cambio" en las maneras del Partido Popular. Quizás una cierta moderación, quizás un cierto grado de razonamiento, quizás una oposición con algún atisbo de coherencia. Algo a lo que no estábamos acostumbrados por parte del partido condenado (por ahora) tres veces en firme por corruPPción...

Nada más lejos de la realidad. El flamante teórico jefe de los conservadores ha demostrado en tiempo récord sus profundas carencias. Su profunda ignorancia de casi cualquier tema y que sus "diálogos para besugos" no tienen nada que envidiar a aquellos con los que nos regalaba M. Rajoy primero, Pablo Casado después...

Su en principio aparente moderación debió venir porque estábamos acostumbrados a los exabruptos a voz casi en grito de Casado,mientras Feijóo habla con más suavidad, con un tono más bajo, pero igualmente disparatado y carente de toda lógica, propiciando todo tipo de "memes" en las redes sociales sin necesidad de inventos: solo contando literalmente sus "ocurrencias" y sus muestras de desconocimiento para casi todo...

Pero mientras medio Estado español se pregunta si existe vida inteligente en el principal partido de la oposición, la realidad que se muestra es aún peor: el profundo desprecio permanente de ese partido corrupto (se le puede llamar así, sin ambages de ningún tipo, porque la propia Audiencia Nacional lo ha dejado claro ya) por los intereses de los ciudadanos del Estado español. Solo les interesan los suyos como partido político ( o asociación criminal para delinquir). El secuestro por su parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es prueba de ello...

No les interesa una reforma de la alta judicatura española porque aún mantienen muchas causas penales pendientes. Si controlando (como controlan) las altas esferas judiciales no consiguen parar todas las actuaciones penales (muchas sí, para desgracia de la Justicia), imaginemos si con una reforma del CGPJ dejan de tener el control y la Justicia en España vuelve a escribirse con mayúsculas, como en el resto de Europa y países civilizados, y no con minúsculas y entrecomillas, como ahora mismo...

El Partido popular ha votado en contra de la subida del SMI. Si por ellos fuera, seguiría en los 735€. Ha votado en contra de la subida de las pensiones. Ha votado en contra del Ingreso Mínimo Vital. Ha votado en contra de la Reforma Laboral (solo apoyan al empresariado de alto Poder). Ha votado en contra de las Medidas de Ahorro Energético. Ha votado en contra de las Ayudas al transporte público y el combustible. Ha votado en contra de la Ley de Muerte Digna. De la Ley del "Solo sí es sí". De la Ley de Ciencia...¿Seguimos...? ¿En serio alguien con un mínimo de sentido común puede pensar que esta gente piensa en el bienestar de los ciudadanos del Estado español?...

Su anterior jefe de filas, el "masterizado" Pablo Casado, fue cesado cuando se "atrevió" a plantarle cara a la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los escándalos relacionados con las prebendas a su hermano, entre otras cosas. Ahora, Feijóo, cuando estaba a punto de firmar un acuerdo con el PSOE para la renovación del CGPJ que lleva más de mil días "secuestrado" por el PP, recibe una llamada de Ayuso (quien antes de ser lideresa del PP en Madrid su labor era la de Community Manager del perro de Esperanza Aguirre y llevar las redes sociales del perrito) y acto seguido no solo rompe la posibilidad de renovación del Poder Judicial sino que además rompe todo proceso de diálogo con el Gobierno elegido por los ciudadanos. ¿En serio alguien con un mínimo de sentido común puede pensar que esta gente piensa en el bienestar de los ciudadanos del Estado español?...

Otra cosa que ha quedado sobradamente clara es que en el Partido condenado en firme por corruPPción no gobierna su teórico líder. Ni ahora, ni antes. Los titulares del Diario El Mundo hace unos días lo dejaban claro: "Pacto Inminente del CGPJ. El PP teme la reacción de "la derecha política, judicial y mediática"'...Está claro que por mucha Constitución que siempre tengan en la boca, la Carta Magna no les importa en absoluto. Solo les importa salvarse ellos mientras no responden ante los ciudadanos de a pie. Solo responden ante los Poderes ocultos de grandes grupos de presión. El Partido Popular ha demostrado ser un bluff...

Angel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com