El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife da cuenta de la expulsión de Evelyn Alonso de Ciudadanos

Santa Cruz de Tenerife/ Es la primera vez en la historia que el Ayuntamiento tiene un concejal no adscrito.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en una sesión del pleno extraordinaria celebrada a primera hora de este miércoles, ha dado cuenta hoy del escrito presentado por el partido Ciudadanos, relativo a la expulsión la concejala Evelyn Alonso de dicha formación política y toma de consideración a los efectos que proceda.



Tras considerarse acreditada la expulsión de Alonso, el secretario general del pleno, Luis Prieto, señaló que pasa a ostentar la condición de concejala no adscrita, de modo que "conservará todos los derechos inherentes a su condición de representante local y derechos políticos y económicos que individualmente le correspondan, pero ningún derecho que le correspondiera como integrante de un grupo político". Además, añadió que "la ley establece que no podrá ostentar con carácter exclusivo ningún cargo con dedicación exclusiva ni parcial".

El pasado día 29 de mayo el Ayuntamiento de Santa Cruz tomó razón del cese a petición propia del concejal Juan Ramón Lazcano, y expedida la credencial a favor de Evelyn Alonso, ésta tomó posesión de su cargo como concejala el 26 de junio en el transcurso de un pleno ordinario.

Posteriormente, con fecha de 30 junio, el partido Ciudadanos comunicó al Ayuntamiento la pérdida de la concejala de su condición de afiliada de Ciudadanos, en un escrito que se limitaba a señalar que había sido expulsada de dicha formación política y que tenía un plazo de 24 horas para presentar recurso ante la Comisión de Garantías. Cumplido el plazo, el 3 de julio tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento de Santa Cruz otro escrito de Ciudadanos señalando que la expulsión de Alonso del partido debía entenderse como firme.

Se da la circunstancia de que, como recordó la alcaldesa, Patricia Hernández, "es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que tiene un concejal no adscrito".

