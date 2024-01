Turismo cuestión de estado

He oído recientemente en varias ocasiones que, en España, el turismo debería ser cuestión de estado y no lo es. Cierto. La prueba más evidente es que no existe un ministerio de turismo en el organigrama del Gobierno de España y este tiene que compartir protagonismo con otras áreas de gobierno.

En Canarias, la situación es muy parecida, pero las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo en Fitur, poniendo de manifiesto que en nuestras islas el motor económico y del empleo no es otro que el turismo, son muy significativas.