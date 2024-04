Cinco días de bochorno e impostura que paralizaron España

Aceptando ya por tanto que ha sido una jugada calculada, vayamos ahora a la jugada en sí, a ver si le ha salido bien, si tiene sentido o gana algo con ella. Y de entrada hemos de decir que su rollito victimista no se lo han comprado en España, más allá de que hubiéramos muchos que puestos a elegir prefiriéramos el gobierno actual a un gobierno de PP y Vox, y no se lo han comprado porque su esperado baño de multitudes con el que planeaba argumentar su decisión de quedarse ha quedado reducido a muy poquita cosa, tan poquita cosa que en Canarias hace una semana conseguimos llevar a las calles a muchísima más gente, sin tener autobuses fletados de toda España y el poder absoluto de un presidente del Gobierno y un partido de Estado. Ahora dirá el señor Sánchez que el apoyo popular le ha movido a seguir en el cargo, pero eso tampoco cuela, y si es por el apoyo, tan escaso, creo que sí debería marcharse.

Lo siguiente, el asunto de su esposa, tal como lo ha planteado hoy, parece que le está diciendo al país que lo dejen tranquilos a él y a su mujer, que no se investigue ni se cuestione nada, ni siquiera desde el punto de vista ético. Vamos, no digo yo que sea delito lo que ha hecho su esposa, pero convengamos en que éticamente no es lo más correcto y puede dar lugar a sospechas con cierto sentido, que la primera dama del país se esté reuniendo con empresarios que luego reciben subvenciones millonarias del gobierno, con cartas de recomendación y donaciones de vuelta. Y el asunto lo remata el presidente diciendo que los que cuestionan las actividades de su mujer lo que quieren es volver a la prehistoria, cuando la mujer sólo podía ser ama de casa. Pero digo yo, ¿no había otro sector empresarial menos polémico y menos cercano al poder donde pudiera trabajar la señora Begoña sin crear suspicacias? Tampoco cuela este argumento extremo por tanto, y es más, me parece un burdo intento de usar el feminismo, y una falta de respeto hacia las mujeres que sufren en España.

Ahora vamos al asunto de los medios, y a la fábrica de bulos a la que alude el señor Presidente para atacar a la prensa, no a toda la prensa claro. Sobre esto tengo que decir que los ciudadanos nos encontramos hoy y desde hace ya unos cuantos años en una encrucijada, hemos de decidir si aceptamos la jungla informativa que tenemos hoy, con digitales miles, youtubers y redes sociales divulgando información muchas veces falsa, y aprendemos a navegar entre tanta fake news y manipulación, sabiendo seleccionar lo que es cierto de lo que no, opción ésta por la que yo me decanto, o abrimos la puerta a la censura y empezamos a prohibir publicaciones y a cerrar canales a diestro y siniestro, con riesgo de acabar en algo parecido a las dictaduras totalitarias. Por los manifiestos, los ataques a la prensa y las declaraciones que salen del Presidente y de su entorno, parece que en el Gobierno quisiera caminar por la vía de la censura, y a mí me resulta muy curioso que quieran aplicar mano dura por este lado, contra lo que ellos entienden que es un ataque a la democracia, y no hayan movido un dedo para derogar la ley mordaza que tantas libertades coarta y tanta represión ciudadana permite.

Y así llegamos al final de su discurso, que no ha dado para mucho más, pues su intención no era otra más que dejarnos cinco días pensando lo que sería un país sin él, un país donde la derecha y la ultraderecha gobernarían, y una vez reflexionados los españoles nos dice que sigue y que le dejemos hacer lo que le dé la gana, sin fiscalización alguna, porque el asunto es: ¡o él, o el caos! No hay más que eso, porque por no traer ni siquiera ha traído a su discurso de vuelta cambios o paquete de media alguna, más allá de ese llamamiento a cerrar filas contra las hordas fascistas. Pero como digo, ese discurso, que ya ha utilizado muchas veces, está claramente agotado y amortizado, y ello por una razón bien sencilla: los españoles, una buena parte de los españoles, en especial las generaciones más jóvenes, son cada vez más pobres, sin futuro, sin poder adquisitivo, sin derecho a la vivienda, a una alimentación digna, a una sanidad pública de calidad, a una educación pública mínimamente integradora, y con este panorama y sin soluciones a la vista, su discurso del no pasarán solo se lo pueden comprar algunos progresistas de izquierdas que viven bien, a los que no les llega la pobreza, mayoritariamente entrados en edad, como los que estaban en el ¡Pedro quédate! del pasado fin de semana en Madrid. A su favor, si acaso, lo que me da que pensar que puede que tengamos Pedro Sánchez todavía para rato, el hecho de que tenemos un Partido Popular y un Vox demasiado volcados a la derecha, muy rancios, muy torpes, muy antidemocráticos y tanto o más corruptos que los del PSOE, que tienen a comunidades como Cataluña y el País Vasco donde no rascan nada y donde nunca les prestarán su apoyo, y eso, con la Ley Electoral que tenemos se lo pone muy difícil.

Conclusión final: vergüenza, bochorno mundial, tomarnos a los españoles por tontos, y oscuro panorama futuro por una situación de crispación, de mala educación, de fanatización y de bloqueo político e institucional que no tienen pinta de cambiar.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.