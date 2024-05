Salarios pobres y extranjeros ricos: imposible competir

Seguimos a vueltas con el modelo económico canario y su necesidad de cambio, una necesidad que tras las manifestaciones del 20A parece que Clavijo y los suyos han notado que es urgente. Sus señorías también se han dado cuenta que tienen un problema, y ello básicamente porque los canarios tenemos muchos problemas. Así las cosas, por muy controlada que tengan la ley electoral, a los medios de comunicación y a los poderes económicos, tal nivel de cabreo ciudadano y de complicaciones para vivir entre nuestra gente les va a pasar factura sí o sí más pronto que tarde, si no se ponen en serio a darle la vuelta a este modelo. El problema de Clavijo y de todos los demás partidos que parasitan en las instituciones actualmente, es que están muy cómodos así, y no tienen ni la capacidad, ni las ganas, ni la voluntad de cambiar el modelo. Con esta realidad de partida, lo único que están dispuestas a hacer sus señorías son brindis al sol, guiños y mínimas propuestas de cara a la galería, que en nada cambian ni afectan a la esencia del modelo.

Entendido lo que acabo de decir, se entiende muy bien la salida de la tasa por acceder a parques naturales o la tasa de pernoctación (en nada cambian el modelo, y acabaremos pagando también los canarios), o los llamamientos recientes de Clavijo al sector empresarial canario, pidiéndoles que mejoren las condiciones laborales y los salarios. Curioso que sea Clavijo el que lo diga, cuando fue precisamente él en su anterior mandato el que vendió las bondades de nuestro sistema económico canario en todo el mundo, anunciando que aquí teníamos los salarios más bajos, algo fabuloso para que las empresas vengan a cobrarse pingües beneficios y explotar a los trabajadores. Digamos que CC ha sido el partido que más ha trabajado para perpetuar en Canarias un modelo económico colonial, extractivo, dependiente, depredador y empobrecedor, y se antoja poco serio y menos creíble que ahora sean precisamente ellos los que se presenten para darle la vuelta. Lamentablemente, ni quieren, ni pueden, porque como digo, con maquillaje, propaganda mediática y pequeñas reformitas no se cambia nada.

Y no se cambia nada porque, de un lado, hemos de saber que estamos en una economía de libre mercado, en la que los empresarios no tienen por qué escuchar lo que les diga un presidente autonómico, y donde las leyes del mercado están por encima de la necesidades de un pueblo, ya les pueda decir Clavijo lo que quiera a los empresarios, en un sistema económico como el canario por cierto, montado sobre una muy baja fiscalidad, políticos muy fácilmente corrompibles y trabajadores con salarios bajos que ofrecen poco valor añadido, al tratarse de sector servicios mayoritariamente. De otro lado, la diferencia entre el salario medio de un canario y el salario medio europeo es tan abismal (40 puntos menos con respecto a la media europea), que poco o nada iba a cambiar el poder adquisitivo y la capacidad de competir de un canario frente a un europeo, por mucho que nos suban un poco el sueldo. Dicho de otra manera: el empobrecimiento del canario, la expulsión de su propia tierra, la imposibilidad de acceder a una vivienda y hasta la posibilidad de vivir con unos mínimos de dignidad debido al encarecimiento y a la privatización de prácticamente todo, no hay visos de que vayan a cambiar subiendo un poquito los salarios. La clave está en la demanda, altísima y mantenida, y es que hoy medio mundo rico está queriendo venir a vivir, a invertir, a teletrabajar o a veranear a Canarias, y esta realidad, con tan poca oferta y la inflación impuesta por Europa, provoca un encarecimiento constante de todo y un desequilibrio cada vez mayor entre el poder adquisitivo de un canario y el de uno extranjero rico, y la balanza de oportunidad queda así siempre decantada en favor del rico.

Por esta vía por tanto, por la vía de las medidas económicas correctoras, hemos de tener claro que la situación y las dificultades de los canarios no van a cambiar en absoluto. Es como echar a pelear a un niño con un campeón mundial de boxeo, el niño perderá siempre por mucho que lo apuntemos a un gimnasio y lo alimentemos bien. Y esto es lo que pasa en Canarias, el deterioro, la mala política, el abandono, la corrupción, las mafias, la podredumbre es de tal magnitud, y está todo tan bien afianzado, que no hay subsidio, tasa o aumento mínimo de sueldo que pueda arreglar esto, y frenar de alguna manera la sangría permanente que empobrece y expulsa al canario.

Como todo esto que comento, de alguna manera también lo saben y lo ven venir Clavijo y los suyos, se entiende que estén probando otras soluciones de más calado, en forma de cambios estructurales o medidas proteccionistas, aunque sólo, de momento con la boca pequeña, sin ánimo de molestar. Tal es el caso de la última de nuestro presidente pidiéndole a Europa que se limite en Canarias la venta de vivienda a extranjeros, a lo que Europa ya le ha dicho que no se puede. Pues digan lo que digan Europa o Madrid, la única solución que tiene Canarias para evitar convertirse en un macroresort de lujo con corrupción generalizada, una torre de Babel con gente de todo el mundo, muy pocos canarios y guetos de pobreza escondidos por los rincones, es afrontar cambios estructurales de calado, que pasan por abandonar el estatuto colonial RUP y convertirnos en País y Territorio de Ultramar (PTU), o lo que es lo mismo, un cambio notable de las reglas del juego con el que Canarias pueda implementar medidas reguladoras y proteccionistas, como esta de la limitación de venta de vivienda a extranjeros, o el control y el freno a la residencia, la fiscalidad, el control de aguas interiores, aeropuertos o recursos energéticos, o la especulación y la privatización desaforadas, entre otras.

Como ven, no se trata de ningún tipo de xenofobia, rechazo al turista o postura reaccionaria, es simple autodefensa o derecho de supervivencia. Y esto, todo esto, no se consigue por supuesto pidiendo por favor las cosas con ánimo de no molestar, con una única diputada canaria en el Congreso y cero representación en Europa. Todo lo que Canarias necesita para que nuestra gente tenga un mínimo futuro en esta tierra, pasa por entender que es tiempo de rebelarse, de mantener el cabreo, la desafección a esta clase política pusilánime y acomodada, y la movilización en las calles que se vio el pasado 20 de abril. Así hasta que lleguen nuevas elecciones, luego ya se verá.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.