¡Sra. Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, diga la verdad!

Una vez más, desde la Consejería de Sanidad nos quieren persuadir de la bondad de la desastrosa gestión sanitaria que sufrimos quienes acudimos a la sanidad pública. Como si, porque así nos lo digan, desaparecieran las múltiples experiencias negativas de las que casi toda la población canaria podría dar fe. Lo pretenden hacer mediante unos datos sesgados, nada transparentes en sí mismos y más oscuros aún en su interpretación. Por lo tanto, ninguna novedad en cuanto a los métodos y realidades que desde hace muchos años venimos denunciando desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC). No olvidemos que incluso el Comisionado de Transparencia de Canarias calificó en su día a la Consejería de Sanidad como la "menos transparente" por estos lares.



El efecto del tratamiento de "cocina y maquillaje" de los datos según nuestras informaciones, recibidas de personal sanitario y pacientes, podrían tener fundamento después de un análisis de la situación y de los datos aportados.

Lo que está claro es que, en lo que a las Listas de Espera Quirúrgica se refiere, ha disminuido la de más de 6 meses pero la total ha aumentado de 33.751 a 34.125 pacientes y la de menos de 6 meses ha aumentado de 24.421 a 26.737 pacientes. Por tanto, no sabemos a qué viene tanta algarabía con la supuesta mejora.

Debe quedar claro también que el descenso de la lista de espera de más de 6 meses y del tiempo de demora media hasta 127 días, que sigue siendo grave, se ha debido a la derivación masiva de pacientes a la sanidad privada concertada, es decir, a potenciar el negocio privado con dinero público en vez de potenciar la sanidad pública donde a pesar del loable esfuerzo de sus profesionales, la realidad es que trabajan con plantillas precarias debido a la disminución de los presupuestos de los centros públicos. El balance de la concertación es que claramente no solo no ha solucionado los problemas sino que los ha empeorado al encarecer los costes asistenciales que descapitalizan a la sanidad pública impidiendo que se pueda lograr en algún momento la autosuficiencia de la misma.

Sin dudas, también influye en el descenso de la lista de más de 6 meses la huída de quienes pueden permitírselo, en busca de una solución a cargo de un seguro privado de salud, otro negocio cuyo crecimiento en Canarias en el último año ha sido de casi un 10% llegando al 21,6 % de la población, exactamente a 477.578 personas.

Ya nos gustaría un poco de transparencia por parte de la Consejería de Sanidad para conocer a fondo las incidencias del llamado Plan Activa, en cuanto a derivaciones a la privada concertada y autoexclusiones de la lista de espera por distintos motivos.

En cuanto al descenso de la lista de espera para consultas de especialistas, cabe decir que debe mucho, así mismo, al desvío generalizado de consultas, y también de pruebas diagnósticas, a todos los centros concertados. Por ejemplo, las derivaciones a la Clínica de San Juan de Dios que ha ido incrementando su carácter de centro de referencia de especialidades para muchos centros de salud. Otro mecanismo que se utiliza para "disminuir" esta lista de espera, es convertir lo que es la cita anual con especialistas, de cada 12 meses por tanto, en citas cada 19 meses...y así vamos tirando.

Sra. Consejera, no nos tome por idiotas, diga la verdad y afronte la realidad adoptando una serie de medidas de acuerdo a una priorización que la ADSPC le propuso y que usted se ha negado a debatir con la misma. Volvemos a recordárselas:

Afrontar las listas de espera mediante un Plan de abordaje de las mismas que necesita recursos humanos específicos y el reforzamiento del funcionamiento al 100% de los centros sanitarios públicos. Todo esto conlleva recuperar las plantillas perdidas, potenciarlas y mejorar las condiciones laborales. Se evitará al máximo la aplicación de la normativa que posibilita la externalización de servicios, hasta que sea derogada, de modo que no vaya ni un euro público más para la sanidad privada.

Este plan tiene que articular los recursos del conjunto de la Sanidad Pública (primaria y especializada) y sumar una garantía de derechos + recursos + sistemas organizativos + sistemas de información y rendición de cuentas, tiene que tener un carácter estable. En la gestión de las listas de espera se debe crear un Observatorio de las listas de espera que podría estar constituido por una Comisión Parlamentaria con todos los grupos del Parlamento de Canarias en la que estén también, además de representaciones de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) y de otros colectivos que defiendan la Sanidad Pública, las Asociaciones y plataformas de pacientes y familiares. Este observatorio deberá tener información periódica, al menos mensualmente, de todos los datos referidos al número de personas en las distintas listas de espera, por islas, por centros, por patologías y por especialidades.



