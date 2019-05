No son de fiar aquellos que les da igual estar en Unidos por G.C. que en el PSOE, que les da igual presentarse por CC, NC o por Ciudadanos..., con tal de tocar poder.

No son de fiar aquellos que carecen de principios y de valores, que se pegan a quien sea y como sea con tal de satisfacer sus ambiciones personales.

No son de fiar aquellos que dependen económicamente de sus cargos políticos, y carecen de independencia económica y profesional.

No son de fiar aquellos que compran voluntades con favores, cargos y privilegios a cambio de apoyos en las decisiones internas del partido.

No son de fiar los aduladores, los hipócritas, los mentirosos, los arrogantes, los soberbios, los encantadores de serpientes, los lobos con piel de cordero, los que guardan silencio mientras clavan el cuchillo, los que ponen excusas para ocultar sus verdaderas intenciones...

En definitiva, no son de fiar aquellos aquellos que no dicen lo que piensan, y no hacen lo que dicen.

La confianza no es ciega, ni sorda, ni muda, es por ello que a la hora de decidir hemos de comprobar que han hecho, escuchar lo que han dicho y elegir al más coherente posible, a sabiendas que la perfección es una utopía, pero que el lodazal merece el mayor de los desprecios.

Manuel García Morales