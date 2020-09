Después de treinta y cinco años años de camino como docente , llegó el día de decir adiós.

En este día se atropellan los recuerdos, las experiencias, los rostros de muchos alumnos y de compañeros de profesión. Sería injusto señalar a unos y obviar a otros.

Un alumno no es un nombre.

Un alumno no es un número de lista, por cierto, recuerdo que yo era el 9, el 10 o el 11, no es un expediente personal, no es un preinforme ni un informe educativo o psicopedagógico, no es una página en blanco ni un depósito de conocimientos.