Una Lección de Solidaridad

A los sanitarios se les da un trozo de plástico sin ninguna homologación como batas u otras "protecciones" ante el Covid-19. Por supuesto la normativa europea de protección ante todo tipo de partículas o sea trajes de categoría que están fabricados en Alemania, esos son los equipos de protección individual. Lo que han hecho en esta crisis con los profesionales sanitarios no tiene nombre. Hay gente que defiende mas al prejuicio ideológico que al sentido común. Italia tiene una sanidad publica pésima, no tiene nada que ver con la española. Este pollanovirus lo mata la solidaridad en todas las sociedades sean europeas o de otro continente. Nos tomamos a cachondeo el "prevenir antes que curar". El virus se alimenta del individualismo. En Estados Unidos el presidente declara los comercios que venden armas como "esenciales" mientras otros los cierra en su mayoría. Vaya, vaya fantochada por decir que es poco. Que harán con las pistolas o escopetas ¿matarán al bicho ¿



España ha alimentado esta violencia armada, porque EEUU se ha convertido en el primer importador de armas españolas de caza y tiro deportivo.

El caso de Estados Unidos suma a la venta de armas a la población el racismo contra las personas de origen asiático y pérdida de negocios de estas personas. Igualmente, el hecho de que haya una población importante sin seguro médico en ese país, que por cierto dicen que es el "país mas rico del mundo", pues será rico para algunos. El hecho de comprar armas no te protege contra el coronavirus ni tampoco comprar papel higiénico.

España es el país con mayor número de contagios en el sector sanitario. Han sido muy poco valorados los sanitarios. Hay todavía mucha gente dormida y también muchos medios que tienen mucho miedo a contar la verdad. La desescalada no debe de dejar desamparado al personal sanitario.

En África este virus no va a hacer ni cosquillas, este virus es necesario para darnos una lección a estos países de Europa y Estados Unidos de solidaridad.

Jesús Antonio Fernández Olmedo