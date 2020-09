EL CIRCULO TURÍSTICO DE CANARIAS "TODOS A UNA"

No se puede permitir que la irresponsabilidad de unos pocos destruya el futuro de la inmensa mayoría de ciudadanos que sí se esfuerzan y sacrifican. Tenemos la responsabilidad conjunta de rebajar las cifras de manera urgente y drástica para minimizar esta debacle económica.Debemos esforzarnos en perseguir y sancionar cualquier evento irresponsable que ponga en riesgo al resto de la población, velar por el adecuado uso de la mascarilla y todas las normas y recomendaciones que desde las autoridades sanitarias se indiquen. No es momento de poner en duda nada, ni perder tiempo en discusiones sobre lo adecuado o no de una u otra medida. Toca actuar, no cuestionar. Una labor que dada su trascendencia hace necesaria la rigurosa e inflexible actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.De lo contrario, correríamos el riesgo de tener que esperar 15 días para valorar las consecuencias de las nuevas medidas. El escenario de la pandemia en las islas no cambiará sustancialmente si no se actúa de manera decidida e inmediata.Las consecuencias de una prolongación mayor de esta situación serían devastadoras y definitivas para nuestra economía, lo que se traduciría en más desempleo, cierres empresariales, bajas de autónomos, precariedad y mayor pobreza para una de las zonas de Europa más desfavorecidas y en exclusión que, a pesar de presumir de liderazgo turístico no ha sabido o querido materializarlo en un mayor bienestar de su ciudadanía.A continuación, facilitamos las consideraciones de algunos miembros del CTC:

Para ASCAV el temor aumenta a medida que nos acercamos a la temporada de invierno.

En ASCAV, única Asociación que representa las Viviendas Vacacionales en Canarias, la situación es muy preocupante. Es cierto que hasta ahora, la preferencia de los visitantes se inclina claramente hacia la VV por su carácter independiente y seguridad sanitaria, puesto que no hay necesidad de compartir zonas comunes con otras personas y la desinfección de la misma está garantizada. De ahí las buenas cifras de ocupación durante los meses de julio y agosto, sobre todo en casas o fincas con piscina, bungalows y casas cercanas a la costa, en mayoría por el turismo local y nacional, pero, no cabe el conformismo.

El temor es máximo, ya que nos vamos aproximando a la temporada de invierno y los bloqueos internacionales a Canarias se han ido sucediendo uno tras otro: Reino Unido, Paises Bajos, Polonia, Rusia, Ucrania, Lituania, Noruega, Hungría, Irlanda, Italia, etc.

Alemania estudia sumarse a las restricciones en los próximos días con lo que volveríamos a encontrarnos prácticamente en un "cero turístico", lo que para la VV, al igual que para el resto del sector alojativo, significaría que se destruiría como mínimo la primera parte de la temporada alta de invierno.

Doris Borrego Reyes - Presidenta CTC y Presidenta Ascav



Desde el CLUB DE OCIO TURÍSTICO DE CANARIAS se pone énfasis en la rapidez, prudencia y eficacia.

Si los problemas económicos actuales se agravan y la propagación del nuevo brote de CORONAVIRUS no se maneja de manera transparente, podría producirse un "CAOS" económico y social en todo el Archipiélago.

No cabe duda de que la nueva pandemia de coronavirus (COVID-19) pondrá a prueba a muchas economías del mundo. Al igual que con los cuerpos humanos infectados, algunas de estas economías serán mucho más rápidas en superar los desafíos económicos que trae este virus mortal, pero otras pueden necesitar recibir cuidados intensivos para su recuperación o muerte.

Los mercados financieros mundiales no muestran hasta ahora ningún signo de estabilidad en respuesta a las medidas extraordinarias adoptadas por los gobiernos. La agitación financiera causada por el brote se ha propagado más rápidamente que el propio virus.

Los expertos creen que es muy probable que se produzca una profunda recesión económica y que ésta afecte a las frágiles economías que carecen de una sólida inmunidad monetaria y de un colchón de seguridad.

La economía Canaria es una economía frágil. Su estabilidad depende en gran medida de la financiación externa, los ingresos del turismo, son el motor de todos los sectores económicos de nuestro territorio es por ello que reclamamos medidas extraordinarias y con carácter de urgencia.

Las restricciones impuestas a los viajes internacionales tendrán graves consecuencias para el sector turístico en Canarias, que comenzó a recuperarse hace sólo unos años, tras la agitación y levantamientos en el mundo árabe de 2011.

Nuestra tierra es muy débil pero además de ello se ha forjado una economía dando culto al SOL y al MAR, lo cual seguramente está bien, pero jamás pensamos que no teníamos la exclusiva de esos recursos naturales. Mientras otros territorios se fortalecen generando Industria y avanzando en Nuevas Tecnologías y sumando recursos a Investigación, nosotros continuamos mirando al SOL y alentando pero también permitiendo el desvió de grandes cantidades de capital generados en nuestra tierra a otros territorios vírgenes, para crear un mercado emergente que supliese en un futuro a Canarias. (CABO VERDE).

Las pesadas cargas de una inminente recesión mundial y el aumento del descontento de los empresarios Canarios con respecto a las medidas adoptadas contra la nueva pandemia de coronavirus (COVID-19) pondrán en peligro la continuidad y estabilidad de nuestra tierra.

Esta vez el Gobierno Autonómico podría tener que tomar medidas sin precedentes en busca de soluciones para nuestra gente. Si bien la joven y dinámica población de Canarias ofrece una visión y esperanza de un futuro mejor, las consecuencias del actual brote de coronavirus podrían ser catastróficas si no se maneja con rapidez, prudencia y eficacia.

Rubens Borges - Vicepresidente CTC y Vicepresidente Club de Ocio Turístico de Canarias



Desde Fedeco Canarias la situación del comercio se califica de alarma

A pesar de que han comenzado a reabrir sus puertas algunos establecimientos comerciales, desde la Federación de Desarrollo Comercial y Empresarial de Canarias (Fedeco) opinan que se está realizando de manera tímida y sin ningún tipo de garantías de continuidad ante la incertidumbre sobre lo que va a ocurrir las próximas semanas y meses.

Para el presidente de Fedeco, Antonio Luis González Núñez, "es una gran noticia que la ministra de Empleo se haya comprometido con Canarias en darle continuidad a los ERTE, sino sería definitivamente la ruina para el comercio, en general, en las islas. Ahora bien, debemos leer la letra pequeña de esos ERTE, sus condicionantes económicas y exigencias fiscales".

No debemos olvidar que la mayoría de las empresas mantienen sus gastos generales, mes tras mes, sin percibir apenas ingresos lo que está llevando a un bloqueo económico a la mayoría de ellas que provocará, si no se remedia, que en poco tiempo decidan cesar su actividad.

Tenemos por delante una temporada decisiva como es la de invierno para conocer el futuro inmediato de miles de comercios y empleos en Canarias, "del conjunto de Canarios y de su responsabilidad también va a depender que podamos mejorar los ratios de contagios y bajar las estadísticas para que los países emisores de turistas renueven su confianza en nuestro destino".

Antonio Luis Gonzalez Nuñez - Presidente FEDECO



La Asociación de Empresarios de Arona aboga por la unidad del sector comercial y empresarial ante el covid19.

Siendo conscientes de que en estos momentos Arona depende en gran parte de la actividad turística que se desarrolla en la costa del municipio, como uno de los destinos más importantes de Canarias. La falta de visitantes provoca una situación de crisis comercial sin precedentes, circunstancia que desde la patronal del municipio valoramos con gran preocupación ya que no está siendo tenida en cuenta por las instituciones el calado de la crisis que tenemos encima.

Los datos hacen que este sea devastador para la actividad comercial ya que la incertidumbre provoca un efecto cascada ante la falta de renta e ingresos por parte de la mayoría de los habitantes que han perdido nivel adquisitivo al estar en paro o afectados en ERTEs.

Desde el colectivo empresarial se aboga por que ahora más que nunca es necesaria la unidad de todos los sectores empresariales para ir de la mano y afrontar los efectos del Covid19.

Victor M. Sánchez Cruz - Secretario General de Asociación de Empresarios de Arona



Desde la Tenerife South Real Estate Association apuestan por la seguridad y las ayudas.

La sociedad Canaria en su conjunto, comenzó una nueva década con ilusión y esperanza, con todo lo que ello representa.

La aparición del Covid -19, en el mundo nos ha ido mermando esa ilusión y esperanza.

Las noticias mundiales y finalmente los primeros casos en la isla de La Gomera y luego en Tenerife, nos hicieron ver que ya éramos protagonistas en el plano mundial.

Se hablaba de Canarias en todo el mundo, y demostrando de lo que somos capaces, supimos llevar con profesionalidad y valentía una acción exitosa en esos dos casos.

Pero también comenzábamos a sentir las consecuencias de este monstruo denominado Covid-19. Los Hoteles comenzaron a cerrar, el comercio comenzó a apagarse y finalmente tuvimos que experimentar el confinamiento.

Las familias Canarias comenzaron a transitar por la angustia y la incertidumbre, se cortó la cadena de pagos, no se podía generar economía y la situación se tornó insostenible. Las ayudas

fueron apareciendo tímidamente y a destiempo.

Hoy el poco turismo que visita nuestras islas, es mínimo, países como Inglaterra, Holanda y ahora Alemania, tratan a las islas con total indiferencia y a su vez nos marginan, poniéndonos como lugar no recomendable para viajar

El verano llegó a su fin y el invierno está más cerca de lo que creemos y la incertidumbre social es total.

Tenerife South Real Estate Association, es la única representaciónn de inmobiliarias en el Sur de Tenerife y desde nuestra humilde posición y responsabilidad, pedimos a las autoridades pertinentes:

 Que nos defiendan de esa marginación, que nos defiendan en el congreso y en la comunidad europea.

 Necesitamos YA un plan de acción turístico-económico.

 Queremos ver YA estrategias para devolver el turismo y la economía a nuestra tierra.

Estamos a favor que se hagan los controles sanitarios correspondientes en puertos / aeropuertos y que los turistas vengan de origen con un certificado sanitario.

Debemos demostrar al mundo que somos un destino seguro y trabajar solidariamente todos juntos para ello. Turismo Somos Todos.

Debemos decirle no al miedo, no al sensacionalismo y demandar información real.

Necesitamos más ayudas del gobierno y de los bancos.

Se tienen que tomar medidas extremas y deben aplicarlarseYA, para poder sacar la economía adelante.

Si seguimos como hasta ahora, muy probablemente tengamos que guardar un minuto de silencio por el Turismo y la Economía Canaria.

Rubén Darío Rodríguez – Presidente Tenerife South Real Estate Association

EN CONCLUSIÓN

El peso del turismo en las islas exige una toma de decisiones a la altura de las circunstancias por parte del Gobierno de Canarias que precisa del apoyo de expertos con capacidad de gestionar situaciones de este calado. Tenemos la responsabilidad y obligación de defender a "capa y espada" nuestras singularidades y necesidades. Nos va la vida en ello.

Una vez más, queremos apoyar al Gobierno de Canarias para que insista nuevamente en la necesariedad de los PCR, tanto en origen como en destino, para preservar la salud de los canarios y recuperar con urgencia una confianza sanitaria internacional que nos permita aprovecharnos del hecho de ser el único destino turístico invernal de volumen y de media distancia para los mercados europeos. El objetivo es afrontar la recta final del 2020 con el optimismo del inicio de un 2021 esperanzador para todos.

Círculo Turístico de Canarias