Bolivia: la elección entre dos males

La gente no votó por Evo Morales sino realmente votó por un cambio real porque no saliera la derecha. El futuro de Bolivia depende de la consolidación de las organización de los procesos populares y movimientos autonómicos que han sido perseguidos antaño. La derecha en Bolivia estaba casi extinta, deslegitimada , sin rumbo ni futuro. Fue el propio Evo el que les abrió un espacio y les permitió participar.



Pero fueron 14 años de desmantelamiento de los movimientos populares , indígenas, el gobierno estaba agotado , agotó al MÁS.

Fue el presidente Evo el que degolló la Constitución, eso no lo podemos olvidar.

Había mucha gente que estaba muy descontento con el presidente Evo.

En ese contexto la derecha se aprovecha y da un golpe o bien se aprovecha de estas convulsiones e ilegitimidades del Sr. Morales que él mismo había socavado.

El facsimo resucitó de su debilidad.

El golpe facsista ayuda entonces al MÁS a resucitar y la gente no tiene muchas opciones y eligió entre dos males.

Lo que ayudó al golpismo fue el caudillismo y la destrucción de los movimientos sociales.

La gente expresó su hartazgo con la situación.

Entre el MAS y la derecha golpista habrá entonces hoy acuerdos.

La derecha solo muestra su racismo y su inoperancia en estos meses que ha estado controlando el aparato del estado pero tampoco estamos a favor del gobierno de Morales.

Es un voto contra ese racismo pero no quiere decir que la gente quiera más lo que ocurre que en Bolivia hoy no hay otra opción, no es un voto por Evo.

Tendremos que ver cómo se desarrolla la nueva burguesía campesina que está emergiendo.

Está ausente hoy en Bolivia las mujeres y las incontables violaciones que se han hecho contra ella en este país durante la pandemia.

Todo lo que hay hecho es el resultado de muchas luchas y no de concesiones de gobierno.

Hay tendencia al caudillismo.

Continúa el poder patriarcal.

¿ Continuará Bolivia y el pueblo arrodillándose ante líderes o caudillos o será el mismo el que abrirá un nuevo proceso ?

Todo esto dependerá de las decisiones de la gente y esperemos que así sea y que todo vaya en dirección evolutiva.

Jesús Antonio Fernández Olmedo