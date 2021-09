Concreción en Canarias de la campaña "Salvemos la Atención Primaria"

Tras la presentación estatal y la expresada adhesión a esta campaña por parte de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ( Salvemos la Atención Primaria » ADSPC (asociacionparaladefensadelasanidadpublicadecanarias.com )), toca ir articulando en nuestro archipiélago la concreción de la misma. En Canarias tenemos sobrados motivos para reclamar la superación del actual declive de la Atención Primaria antes de que se hunda definitivamente. La Consejería de Sanidad no atiende debidamente a ese eslabón básico del sistema sanitario y de salud sin el que todo el sistema sanitario se vendrá abajo, arrastrado por las barreras a la accesibilidad, por la carencia de prestaciones, por las desinversiones, por la obsolescencia tecnológica, por las listas de espera y por la creciente desigualdad social.



En Canarias está fallando el compromiso profesional y hay que profundizar en el conocimiento de sus causas, muchas conocidas. Hay desmotivación y mucho absentismo llamando la atención la omisión de los sindicatos ante ello, así como la pésima gestión de todo este panorama. Podría decirse que los gestores han aplicado al pie de la letra lo del "distanciamiento social" y no han pisado los centros de salud.

También se echa de menos el apoyo de las corporaciones locales tanto en lo que se refiere a los consejos de salud como respecto a un aporte de recursos humanos, coordinados con Atención Primaria sobre todo para la atención a los mayores, así como de instalaciones para el necesario trabajo comunitario. Todo ello debidamente articulado en el correspondiente Plan de Salud de Canarias que hoy en día brilla por su ausencia.

Además está ausente la coordinación ente la Atención Primaria, la Atención Especializada y la Atención Sociosanitaria, En este capítulo cabe resaltar la tremenda deficiencia del sistema informático de la historia clínica que mantiene la separación entre la historia de Atención Primaria y la de Atención Especializada, además de su carácter estático, dificultad para ideas integradas, así como la lentitud y muchas faltas de efectividad para cargar radiografías, analíticas, etc. Se puede decir que, como media semanal, se pierden 150 minutos por las deficiencias "técnicas".

Desde luego, es prioritario incrementar significativamente la enfermería comunitaria e incorporar nuevas categorías de personal en Atención Primaria, de fisioterapia, matronas, salud mental, psicología clínica, logopedia, atención temprana, terapeutas ocupacionales, farmacología clínica ...

En cuanto a la formación, se está recurriendo a "píldoras formativas", on line, a las 13:30 horas, que solo están al alcance de pocos profesionales, pues la mayoría, a esas horas, están trabajando en la consulta o visitando a domicilio.

En fin, estos son los detalles complementarios del precario funcionamiento diario de la Atención Primaria en Canarias en el marco de la debilidad global que afecta al conjunto de la AP en el Estado y que venimos denunciando en esta campaña que hemos titulado "Salvemos la Atención Primaria".

Como iniciativa concreta de dicha campaña, el próximo día 30 de septiembre a partir de las 19 horas hablaremos de la misma en Radio San Borondón, charla que será emitida por el canal de youtube del Centro de la Cultura Popular Canaria (https://www.youtube.com/channel/UCvKpnoK7QVag9rjqtEblDmA.



Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias