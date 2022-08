La burguesía estadounidense no frena en su intento de alterar situaciones que están armadas en el mundo de una forma u otra pero en su afán de no hundirse y de perder hegemonía, esto último es ya un hecho, tales como en el caso de Ucrania en su momento y ahora lo intenta con Taiwán. Se comporta como un perro herido que no para de ladrar para a ver si así puede amedrentar al adversario.

En el tablero de ajedrez Estados Unidos va moviendo alfiles

y evidentemente logra producir movimientos por parte

de las otras superpotencias para evitar el jaque mate.

Rusia no quiere avanzar hacia el oeste de Ucrania ya que

está demasiado cerca de la parte Occidental y los ladridos

de los perros se escuchan desde lejos.

China no quiere un frente a frente con Estados Unidos

sólo quiere su avance y dominio económico mundial y

además va.

Dentro del tablero ajedrecista si se observa latente

el ocaso Estadounidense ya que quiere no solo

invadir Irán sino hacerse con el control total

de Sudamérica.

Las tres burguesías principales del mundo están

sólo en el reparto del mundo tratando de imponer

cada uno su propio punto de vista mientras

las mayorías se van a las playas.

¿ Porque tanto interés del poder financiero en

Oriente Medio ? Fácil, es donde existen ya los

pocos yacimientos petrolíferos del mundo y

de ahí la naturaleza de todos estos conflictos geopolíticos.

Lo demás es una pantomima para distraer a la

plebe : energías renovables, economía sostenibles,

y bla, bla.

¿ Que ocurre aquí en Europa ? La burguesía

europea se está debilitando aceleradamente y

parece que en breve se verá abocada al colapso

y a un hundimiento económico.

Esto último preocupa mucho a Estados Unidos, de ahí

su reunión en Madrid de hace poco, en donde

encuentra un apoyo estratégico militar , aliado y

económico frente a las dos fuertes burguesías

asiáticas.

Sin embargo , como nos puede parecer China y

Rusia no están de acuerdo en todo y no

andan unidas al 100% sino que observan

puntos entre ellos divergentes.

Rusia teme una guerra nuclear y China

no reconoce la anexión de Crimea así como otros

elementos que hoy no trataremos para no

extender demasiado el artículo.

Si se realizó un ataque bacteriológico global

fue para que las burguesías se pudieran

repartir el mundo tal y como lo están haciendo

o intentando al menos.

Los actores geopolíticos en este momento son

Rusia, China y Estados Unidos .

Europa queda fuera de combate, es solo ahora

una provincia invadida por parte de una

serie de facciones sin configurar a nivel

mundial ningún imperio ya que no existe

tal categoría por el momento ni tampoco

creo personalmente que hoy sea eso

posible.

No podemos saber adonde va a desembocar todo

esto, pero lo que si podría ser seguro de que si

se alarga acabará en un disparo de armas Nucleares

en el plazo de no menos de 10 años

Jesús Antonio Fernández Olmedo