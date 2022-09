Sus trabajos despertaron grandes esperanzas en todo el planeta.Sin embargo la oligarquía tuvo miedo de perder privilegiosy la miopía al otro lado del telón de acero propia más biende occidente a la que ya estamos acostumbradosno supo apoyar al 100% el proyecto de aperturasocial, económica y otros.Ni tampoco la base social, el pueblosupo tener una altura de miras y estarpreparado para entender el procesoque se puso en marcha.Persona de fondo y de muy buenas intenciones,un humanista, un valiente, un hombre con corajeque supo reventar el supuesto imperio en unmomento decisivo.

No podemos seguir mirando a las personas en cuanto a los

errores que cometieron porque todos lo hacemos, quien diga

que no comete errores es alguien que no vive en este mundo,

así que debemos de honrar su figura, como la de un soldado

de la paz , un humanista y ojalá locos como Putin aprendieran

algo de su legado aunque fuera solo un 1% y los imbéciles

de las cúpulas europeas occidentales pudieran captar algo de

lo que hizo pues no estuvieron a la altura ni parece que hoy

los estadistas del momento tampoco le llegan ni a la horma del

zapato.

Jesús Antonio Fernández Olmedo.