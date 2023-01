Hay que invertir más en salud laboral y reforzar la Inspección de Trabajo

Ante estos datos, CSIF exige incrementar la inversión en prevención y salud laboral y reforzar la inspección de Trabajo para agilizar su actuación vigilante ante las empresas y administraciones que incumplen con la protección de los trabajadores.

La Inspección padece una situación caótica, con grave escasez de plantilla y déficit de recursos técnicos y materiales. La plantilla tiene apenas 2.200 inspectores y subinspectores que interactúan con 1,4 millones de empresas y 20 millones de afiliados.

Las duras cifras revelan cómo los sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales son precarios en empresas y administraciones siendo necesario una mayor dotación presupuestaria para contar con mejores medios, equipos y mayores recursos humanos. Por este motivo, CSIF ha participado en la segunda convocatoria de huelga en la Inspección convocada para el 25 de enero.

Asimismo, CSIF continua con su campaña "Volver sano y salvo a casa a cualquier edad", en la que se pone en valor la seguridad y salud de los profesionales a cualquier edad. El trabajo es un derecho y un deber social, pero no debería ser un peligro o foco de enfermedad o muerte por las condiciones de trabajo precarias. CSIF exige al Gobierno mayor inversión en políticas públicas en materia de seguridad y salud, al igual que la actuación de medidas urgentes para frenar el aumento de cifras. Según los mismos datos de siniestralidad, el último año se produjeron 72.643 accidentes in itinere con baja, generándose un incremento del 5,46% respecto al año 2021.

Estadística de Siniestralidad Laboral

En el Avance enero noviembre 2022 el número de accidentes de trabajo con baja fue 584.583 (un 10,8% más respecto a 2021),mientras que el de accidentes de trabajo sin baja fue 521.198 (un 0,6 por ciento menos).En cuanto a la desagregación por sexo, el 69% de los accidentes en jornada con baja afectaron a varones y el 31% afectaron a mujeres.

Un total de 770 personas trabajadoras perdieron la vida por accidente laboral, de las cuales 136 por accidente in itinere. Esto supone un aumento global del 18,6% en comparación con 2021 ,que evidencia la necesaria inversión y dotación de medios a la Inspección de Trabajo para vigilar el cumplimiento de las normas en materia de prevención.

Entre las principales formas que produjeron el fallecimiento destacan infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos/aplastamientos y golpes por caída. Entre los sectores de actividad destacan construcción, industria y servicios como más peligrosos. Por tanto, el Plan de Choque contra los accidentes de trabajo mortales del Ministerio de Trabajo y Economía Social presentado en diciembre del año 2021 no está funcionando.

Por otra parte, según los datos de pensiones en vigor, por incapacidad permanente publicados por la Subdirección General de Gestión Económico-Presupuestaria y Estudios Económicos del INSS en noviembre 2022, en España hay 469 altas iniciales por accidentes de trabajo y 58 por enfermedad profesional, por tanto, el 6,15% del total de las incapacidades permanentes reconocidas son por contingencia profesional.

Jesús Manuel Díaz Lorente.

Delegado de CSIF Canarias