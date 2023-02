Ya no vivimos en una sociedad de todos y para todos,

no francamente no, hay muchos factores que están

mostrando los síntomas de descomposición,

si ponemos por poner datos , en España hay

ya mucha gente que no puede sobrevivir un

español solo con su salario, tiene que buscar

alternativas , la sanidad pública se ha convertido

en algo imposible, los sindicatos están vendidos y

actúan sólo para justificarse,

es el segundo país después de Rumanía

en desnutrición infantil,

es un lugar donde hay tres millones de casas

vacías cuando hay miles de personas que buscan

casas, los jóvenes no encuentran trabajos dignos,

sin embargo Sí hay Dinero para invertir , producir

y vender Armas en este caso concreto entre otros

a Ucrania.