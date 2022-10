El Gobierno de Canarias rinde homenaje a Roberta Marrero en el Día de las Escritoras

Canarias/ "Premiarme a mi supone arrojar luz aquellas personas que hemos escrito desde los márgenes", ha apuntado la autora.

Ya está disponible de manera online un vídeo dedicado a su su vida y obra.



La escritora grancanaria Roberta Marrero es la homenajeada por el Gobierno de Canarias por el Día de las Escritoras en 2022, efeméride que se celebra hoy, 17 de octubre. La directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, Laura Vega, hizo entrega del diploma de reconocimiento a esta autora cuya obra supone un apasionado relato sobre la vivencia de la comunidad LGBTIQ+ y la indagación sobre el deseo en los seres humanos. "Premiarme a mi supone arrojar luz a aquellas personas que hemos creado desde los márgenes y que, hasta hace muy poco, no habían sido reconocidas", ha apuntado Marrero.

Fuentes ha descrito este reconocimiento como "un acto de reparación histórica y justicia poética". El acto, celebrado en el Centro Atlántico de la Juventud en San Cristóbal de La Laguna, ha estado precedido por una clase magistral literaria impartida por Marrero, a la que han acudido jóvenes autoras y autores de la literatura insular.

El Día de las Escritoras nació en 2016 como una conmemoración a nivel estatal para recuperar y visibilizar el legado de las autoras, con el fin de equilibrar un canon literario históricamente excluyente. La celebración, de carácter anual, se convoca en torno a la festividad de Teresa de Jesús, el 15 de octubre, y se celebra el lunes más más cercano a esta fecha.

Con esta son cinco las ediciones de un reconocimiento que recogió por primera vez a Elsa López en 2018, y los años posteriores Isabel Medina, Olga Rivero Jordán y María Teresa de Vega, sumándose ahora Roberta Marrero.

Roberta Marrero, y el deseo impronunciable

Como acción especial en esta efeméride, la Unidad del Libro del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) ha realizado un vídeo con el testimonio de la autora respecto a su propia obra, vida y modo de entender la literatura, disponible en el canal de Youtube de Apúntate a la Cultura, y las RRSS de Letras Canarias.

La escritora y artista visual Roberta Marrero (Las Palmas de Gran Canaria, 1972) ha publicado "Dictadores" (Hidroavión, 2015); "El bebé verde: infancia, transexualidad y héroes del pop" (Lunwerg, 2016) y "We Can Be Heroes. Una celebración de la cultura LGTBQ+" (Lunwerg, 2018) y "Todo era por ser fuego. Poemas de chulos, trans y travestis" (Continta Me tienes, 2022). Su obra plástica ha formado parte de exposiciones como "David Bowie Is" en el museo Victoria&Albert de Londres o Piaf, en la Biblioteca Nacional de París. Su obra describe con gran pasión y cercanía la solidaridad dentro del movimiento LGBTIQ+ en España, pero también indaga en torno al deseo humano y el tabú que convive en todos los grupos sociales.

