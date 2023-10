Dávila dice que no tomó las 5 medidas contra las colas en 90 días, tomó 20

No sabía que Dámaso Arteaga llevara carreteras en esta nueva etapa, pero no me sorprende desde el momento que el anterior consejero del área, el tal Arriaga, en verdad era el consejero del circuito de Atogo (la gran apuesta que Dávila decía que no era prioritario antes de que la gente fuera a votar y fue lo primero que asumió al mes de tomar posesión) y supongo que Coalición Canaria habrá querido poner al frente del piche al gran impulsor de ese proyecto de circuito homologable para Fórmula I como consejero de deportes en la legislatura de 2007. Todo esto en tiempos de Agenda 2030 y chorradas de cambio climático y machangadas similares. Eso en sociedad con el PePe en este caso hace unos años utilizaba un poco mejor el sentido común, pero ya van a por todas y cuanto más piche mejor.