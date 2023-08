No se debería permitir, pero se permite

Los residuos están obligados a un pretratamiento antes de ir al vertedero y la inversión se hizo, allí está la planta de tratamiento mecánico biológico en la cual las bolsas de plástico se deben romper y las que no son absorbidas por las aspiradoras pues se separan manualmente. A continuación, y a falta de tratamiento mejor, se embalan y se entierran de manera separada, al menos desde hacía años eso se realizaba de esa manera no sólo para evitar impactos sino para tener este plástico film separado por posibles alternativas futuras de biodiesel o lo que fuera. Pero nada, la nueva contrata peor que nunca en verdad, al menos yo jamás había visto cosa semejante.

El verano siempre es especialmente terrible, cierto, pero tanta dejadez en verdad hacía años que no se veía al no tapar al menos correctamente eso, un desastre. Más de veinte años hace que los vecinos comenzaron a ir al Seprona pero nada, les da igual. Aquí ni Fiscalía de Medio Ambiente ni normativa sobre vertederos ni nada, lo de Arico es sencillamente vergonzoso y nos está llevando a este completo desastre.

A no ser que lo hayan cambiado en el nuevo contrato está claro que la labor inspectora corresponde al Cabildo de Tenerife, ese que amenazó con denunciar al Ayuntamiento cuando sobrevoló aquello con un dron porque no los dejaban entrar hace unos meses cuando fueron a Fiscalía a denunciar todo esto. Claro que aquella denuncia, como suele ocurrir, perseguía más rédito electoral que otra cosa, no obstante los que la promovieron son los que ahora están al cargo y jamás había visto tanta dejadez al tener el vertedero lleno de plásticos por todas esas terrazas de la gigantesca pirámide.

noincineraciontenerife